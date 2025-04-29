Bakan Murat Kurum açıklandı! İstanbul’da 25 bin 17 bina incelendi: 2 bin 928’i az hasarlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,22lik depremin ardından 25 bin 17 binanın incelendiğini, 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu açıkladı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
İstanbul'da bugün itibarıyla; 25 bin 17 binayı inceledik. 22 bin 89 binanın hasarsız, 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız.
İstanbul'da bugün itibarıyla;— Murat KURUM (@murat_kurum) April 29, 2025
📌 25 bin 17 binayı inceledik.
📌 22 bin 89 binanın hasarsız,
📌 2 bin 928 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik.
Hasar tespit çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacağız. pic.twitter.com/AoK6H1YISu