Bakan Yerlikaya’dan Özgür Özel’e bant tepkisi: Söylediklerin alçak bir iftiradır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Özgür Özel'e tepki gösterdi. Bakan Yerlikaya, "Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur. Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında süren yolsuzluk ve terör soruşturması devam ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir görüşme öncesi konakladığı oteldeki güvenlik kameralarının bantla kapatıldığına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin gündeme gelmesinin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Tüm koruma polislerinin cebinde bantla gezdiğini" iftirasını ortaya attı.

YERLİKAYA: "KAMERALARI BANTLAMAK DİYE BİR GÖREV YOK"



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Özgür Özel'e sert tepki gösterdi. Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Daha iyi anlaman için sana 'Özel' bir açıklama da yapayım. Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur. Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz. Bantçı… Söylediklerin alçak bir iftiradır Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor."

EMNİYET'TEN RESMİ AÇIKLAMA: "MÜFREDATTA BANT TAŞIMA YOK"



Gelişmeler üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Koruma Daire Başkanlığına bağlı görevli 5 bin 263 koruma polisinin hizmet verdiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Yakın koruma eğitimleri, EGM Koruma Daire Başkanlığı'na bağlı Koruma Eğitim Akademisi'nde verilmektedir. Eğitim müfredatında 'bant taşıma ve bantlarla kamera kapatma' uygulaması kesinlikle yoktur. Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."