Başkan Erdoğan İtalya’ya gidecek: Türkiye-AB ilişkileri masada olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan,İtalya-Türkiye İş Forumu toplantılarına katılmak üzere İtalya'ya gidecek. Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile de bir araya gelecek. Yapılacak görüşmelerde ticaret ve stratejik iş birlikleri masada olacak.

SAVUNMA SANAYİİ ALANINDAKİ ORTAKLIKLAR DEĞERLENDİRİLECEK

Ankara-Roma hattında birlikte çalışma iradesini güçlendiren zirvenin öncelikli gündemi ikili ilişkiler olacak. Başkan Erdoğan ve Meloni, geçen yıl 32 milyar doların üzerinde seyreden ortak ticaret hacminin artırılmasına yönelik politikaları değerlendirecek. Savunma sanayii alanındaki ortaklıklar Türk savunma sanayii şirketi Baykar'ın İtalyan havacılık firması Piaggio Aerospace'i satın alması sonrası ve İtalyan Leonardo firması ile imzaladığı ortaklık anlaşmasıyla yeni bir boyut kazandı. Zirvede Erdoğan ve Meloni bu alandaki iş birliği fırsatlarını da görüşecek.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ MASADA OLACAK

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de zirvede ele alınacak. Liderler, Türkiye'nin AB üyeliği hedefine ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.

Başkan Erdoğan ile Meloni'nin gündeminde bölgesel ve küresel gelişmeler de yer alacak. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin bölgesel anlamda istikrarın sağlanması için attığı adımları dile getirecek. İsrail'in Filistin topraklarında süren katliamlarının sona ermesi gerektiğinin altını çizecek.

Zirve sonrasında liderlerin, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenen Türk-İtalyan İş Forumu'na da katılması bekleniyor.