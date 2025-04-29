Başkan Erdoğan: Gümrük tarifelerini fırsata çevirmek istiyoruz

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Roma'da Türkiye-İtalya İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Gümrük tarifeleri üzerinden yaşanan karşılıklı restleşmeleri takip ediyoruz. Bu dönemi fırsata çevirme gayreti içindeyiz. Batı ile Doğu'yu bağlayan konumumuzun gereği olarak ticari ortaklıklar kurmaya büyük önem atfediyoruz. Türkiye ekonomisi savaşlara, asrın felaketine rağmen büyümeyi sürdürüyor. Depremin dolaylı maliyetli 150 milyar doları buluyor. Buna rağmen yaralarımızı hızla sarıyoruz. Hedeflerimize doğru adımlarla ilerliyoruz.

İtalya ile ticaretimiz sürekli artış halinde. Sayın Meloni ile ticaret hedefimizi 40 milyar dolar olarak tespit ettik. İş dünyasının elini taşın altına koyması lazım. Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğimizin güncellenmesi ihtiyacını hissediyoruz. Her iki taraf için de fayda sağlayacak bir güncellemeye İtalya'nın da desteğini bekliyoruz.