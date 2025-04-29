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Giriş Tarihi: 29.4.2025 15:55

Başkan Erdoğan'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kut'ül Amare Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde şehitleri andı.

Başkan Erdoğan’dan Kut’ül Amare Zaferi mesajı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajında, "Kut'ül Amare Zaferimizin 109'uncu yıl dönümünde, çok zor şartlara ve türlü imkânsızlıklara rağmen destansı bir mücadele ortaya koyan, şanlı tarihimize unutulmayacak bir zafer kazandıran aziz şehitlerimizi ve tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan Kut'ül Amare Zaferi mesajı
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