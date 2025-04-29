Bitirdiği teknesine binmek nasip olmadı: Hayalleri yarım kaldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çocukluğundan bu yana denizlerde tekne sevdasıyla büyüyen evli ve iki çocuk babası 38 yaşındaki Mustafa Gündüz günübirlik özel tur yaparak geçimini sağlıyordu. Kızının adını verdiği Sare Sultan isimli tekneyi satıp yerine 17 metre büyüklüğünde yeni bir tekne yapımı için bir buçuk yıl önce Foça Mahallesi'nde çalışmaya başladı.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Gündüz, teknesinin Çalış mevkiinden denize indirilmesi için G.G. yönetimindeki 48 GZ 480 plakalı traktör sahibi ile anlaştı.

Traktör ile çekilen teknenin bulunduğu römorka çıkmaya çalışırken dengesini kaybeden Gündüz yola düştü. Bu sırada römorkun tekerleği gündüzün üzerinden geçince ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Gündüz hayatını kaybetti.

Gündüz, denizci arkadaşlarının katıldığı cenaze merasimi ile Karaçulha Mezarlığı'nda dualar ve gözyaşları içinde toprağa verildi.

Mustafa Gündüz'ün en yakın arkadaşlarından olan Fethiye Belediye Meclis üyesi ve Taksiciler Kooperatifi Başkanı Çağdaş Koçyiğit, "Çocukluğundan bu yana denizciydi. Denizcilik sektöründe umutları vardı.

Böyle elim bir kaza nedeniyle ölümü bizi çok üzdü. İki çocuğu yetim kaldı. Çocukluğundan beri deniz sevdalısıydı. Yeni 17 metrelik teknesinin sevincini yaşamak istiyordu" dedi.

Öte yandan Mustafa Gündüz'ün traktörün römorkuna çıkarken düşme anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansırken traktör sürücüsü G.G. gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.