CHP'li Buca Belediyesi iflasın eşiğinde! Belediyeden Çevre Bakanlığı'na: "Bize çöp konteyneri verir misiniz?"

yardımın tarafımıza tahsisi yapıldığı takdirde; Belediye Başkanı veya Belediye Başkanının görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınmasına, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılmasına; yardımla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na verilen taahhütname hükümlerinin yerine getirilmesine ve Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesi hususunda bir karar alınması.