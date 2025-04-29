CHP'li Buca Belediyesi iflasın eşiğinde! Belediyeden Çevre Bakanlığı'na: "Bize çöp konteyneri verir misiniz?"

İzmir'de kötü yönetim CHP'li ilçe belediyeleri batma noktasına getirdi. Bunun son örneği CHP'li Buca Belediyesi'nde yaşandı. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı öncesi maaşları tam yatmadığı için Buca Belediyesinde iş bırakan işçilerin eylemi hafızalardaki tazeliğini korurken bu sefer de belediyede çöp konteyneri krizi patlak verdi.
SIFIRI TÜKETTİ
Deyim yerindeyse sıfırı tüketen CHP'li Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, ilçe genelindeki cadde ve sokaklara ihtiyaç dyulan 500 yeni çöp konteyneri almak için para bulamayınca çareyi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kapısını çalmakta buldu.
MECLİSTEN YETKİ İSTEYECEK
Başkan Duman'ın talimatı ile Buca Belediye Meclisi Mayıs ayı gümdemine alınan başkanlık önergesi ile ilçe belediyesi, Bakanlıktan 770 litre kapasiteye sahip 500 adet galvaniz çöp konteyneri isteyecek. Mali imkansızlıklar nedeniyle satın alınamayan konteyneyler için Başkan Duman Mayıs ayı oturumunda meclis üyelerinden yetki talep edecek. Önergenin kabul edilmesi halinde Buca Belediyesi adına görüşmeleri bakanlıkla Başkan Görkem Duman yürütecek.
İŞTE O ÖNERGE
"Müdürlüğümüz bünyesinde, Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesinde kullanılmak üzere acilen "500 Adet 770 Litre Galvaniz Çöp Konteynerine ihtiyaç duyulmaktadır. Mali imkanlarımızın yetersizliği sebebiyle temin edilemeyen "500 Adet 770 Litre Galvaniz Çöp Konteyneri" satın alınabilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan, Bakanlığın uygun gördüğü miktarda yardım talebinde bulunulmasına; Belediyemiz adına yardımla ilgili konularda Belediye Başkanımız Mimar Görkem Duman'a yetki verilmesine,
yardımın tarafımıza tahsisi yapıldığı takdirde; Belediye Başkanı veya Belediye Başkanının görevlendireceği bir yetkili tarafından teslim alınmasına, alınan yardımın maksadı doğrultusunda kullanılmasına; yardımla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na verilen taahhütname hükümlerinin yerine getirilmesine ve Bakanlıkça istenen bütün bilgi ve belgelerin gönderilmesi hususunda bir karar alınması.