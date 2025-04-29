İBB yolsuzluk soruşturmasında ifade işlemleri başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.
48 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Soruşturma kapsamında ikinci operasyon gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul, Ankara, Tekirdağ'da 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda yakalanan 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 4 şüphelinin dün adliyeye getirildiği ve savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Sağlık kontrolünün ardından 48 şüpheli ise bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.