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Giriş Tarihi: 29.4.2025 12:17

İBB yolsuzluk soruşturmasında ifade işlemleri başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 48 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadesini almak üzere 17 savcı görevlendirildi. İfade işlemleri başladı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
İBB yolsuzluk soruşturmasında ifade işlemleri başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

48 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Soruşturma kapsamında ikinci operasyon gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı verilmesinin ardından İstanbul, Ankara, Tekirdağ'da 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda yakalanan 52 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 4 şüphelinin dün adliyeye getirildiği ve savcılık ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Sağlık kontrolünün ardından 48 şüpheli ise bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

17 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada ifadelerin alınması için 17 savcı görevlendirildi. Şüphelilerin ifade işlemlerine başlandı.

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İBB yolsuzluk soruşturmasında ifade işlemleri başladı
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