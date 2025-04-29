İstanbul’daki okullar sağlam

İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrasında okulların deprem dayanıklılığı merak konusu oldu. Depremin ardından 5 gün tatil edilen okulların bugün açılmasıyla birlikte, veliler ve öğrenciler okul binalarının güvenliği konusunda endişe duymaya başladı. İstanbul Valisi Davut Gül, okulların depremden hasar almadığını belirterek, "Okullarımız depremde hasar almadı. Eğitimde kullanılan binalar testten geçti. Okullarımız, evlerden daha güvenli" ifadelerini kullandı. Gül, "İstanbul'da 5 bin 500 civarı deprem toplanma alanı bulunuyor. Okullarımızın ve işyerlerimizin dayanıklı olması en önemli önceliğimiz" dedi.