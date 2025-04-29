Muhalefet, İstanbul depreminde sınıfta kaldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Külliye'de kabine toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, CHP'nin Marmara Denizi'nde meydana gelen depreminin ardından ortaya koyduğu tutuma tepki gösterdi:

❱ 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan ve çevre illerimizde de hissedilen 6.2 büyüklüğündeki deprem hepimizi derinden etkiledi ve endişelendirdi. Depremin haberini alır almaz ilgili bakanlarımızı İstanbul'a gönderdim, hızla Türkiye Afet Müdahale Planı'nı devreye aldık. 350 noktada vatandaşlarımıza sıcak çorba ve kumanya dağıtımı yaptık. Toplam 6 hava aracı gözlem yapmak üzere havalanmıştır. Operatörlerimiz tarafından 136 ilave baz istasyonu devreye girmiştir. İlk saatlerde oluşan aşırı yoğunluk dışında iletişimde herhangi bir aksaklık tespit edilmemiştir. Çevre illerdeki belediyelerimiz depremden etkilenen kardeşlerimize destek olmak ve ihtiyaçlarını gidermek için İstanbul'a koşmuştur.

❱ Muhalefetin yıllardır ciddi paralar harcayarak reklamını yaptığı projelerin, vatandaşın en çok ihtiyaç duyduğu gün nasıl sınıfta kaldığını hepimiz gördük. Hiç kimseyle polemiğe girmemeye özen gösterdik, fakat çarşambadan beri öyle iftiralara maruz kaldık ki inanın bunlara sessiz kalmak mümkün olmuyor. Biz millete saygımızın bir gereği olarak sükûnet ettikçe muhataplarımız çok daha pervasız, daha sorumsuz bir dil kullanıyor. Bunu geçmişte afetlerde defalarca yaşadık, maalesef yine yaşıyoruz.

❱ Deprem çalışmalarımızı diline dolayan ana muhalefet partisinin genel başkanı, İstanbul'un yolunu ancak 5 gün sonra hatırlayabilmiştir. İstanbullular depremin şokunu atlatmaya çalışırken, sayın genel başkan miting yaptı, daha önce açılan eserleri bir kez daha açtı ama İstanbul'un derdiyle dertlendiğini gösterecek hiçbir adım atmadı. Yolsuzluk soruşturmasında ortaya çıkan yeni skandallar üzerine bant çekmek için İstanbul'a geldi. Bu milletin gündeminden tamamen kopmak demektir. Görüyoruz ki tüm dostane uyarılarımıza rağmen 6 Şubat depremlerinde milletimizi rencide eden hatalardan ders alınmıyor.

❱ Bu süreçte yürütülen çalışmaları önce Ankara'dan takip ettik, ardından akşamüstü İstanbul'a geçerek AFAD'la ilgili arkadaşlarımızdan en güncel bilgileri aldık, talimatlarımızı verdik. Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımızı çarşamba günü partimizin grup toplantısında detaylarıyla milletimizle paylaşacağız. Bu konuda muhalefetin ve marjinal çevrelerin baskılarına teslim olsaydık çok daha acı verici hadiselerle karşılaşırdık ama biz milletimizin güvenliği ve huzuru için ne yapmamız gerekiyorsa onu hayata geçirmekte kararlı davrandık.

❱ Dar gelirli vatandaşlarımızın konut hayalini karartmak için çabalayanlara sesleniyorum; İstanbul siyasi ikbal heveslerinize kurban edilecek şehir değildir. İstanbul'un ihmali, gevşekliği, umursamazlığı, bilhassa kentsel dönüşüm projelerinde marjinal çevrelerin kaprislerini kaldıracak lüksü yoktur. Herkese elimizi uzatıyoruz. Gelin afet kapımızı çalmadan, kentlerimizi bilinçli hale getirmek için omuz omuza verip beraberce çalışalım.

❱ Pakistan ile Hindistan arasında tırmanan gerilimin daha vahim boyutlara evrilmeden bir an önce düşürülmesini arzu ediyoruz.

❱ Ayrıca 30 Nisan Çarşamba günü 1381 engelli öğretmenimizin atamasını gerçekleştireceğiz.