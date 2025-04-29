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Giriş Tarihi: 29.4.2025

Riskli yapılar tek tek denetleniyor

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
Riskli yapılar tek tek denetleniyor

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2'lik deprem ve peşi sıra devam eden artçı sarsıntılar, İstanbullu vatandaşlarda tedirginlik yarattı. Depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlığa bağlı 1000 ekip sahada hasar tespit çalışmalarına başladı. İhbarları değerlendiren ekipler, yapıların riskli olup olmadığını kontrol ederek incelemelerde bulunuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum şu ana kadar 18 bin 74 binanın incelendiğini, 16 bin 434 binanın hasarsız, 1640 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

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Riskli yapılar tek tek denetleniyor
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