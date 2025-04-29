Şirince esnafına “İşgaliye" zulmü! AK Parti’den Sahada Destek Ziyareti

AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı, AK Parti Meclis Üyeleri ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirince'ye giderek esnafları ziyaret etti. Yaşanan sorunları yerinde dinledi. Ziyaret sırasında esnafın taleplerine ve tepkilerine kulak veren Bayraklı, alınan kararın haksız ve adaletsiz olduğunu bir kez daha vurguladı.

"ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ"

Esnaf ziyaretleri sırasında açıklamalarda bulunan AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Hakan Bayraklı, "Şirince, Selçuk'un gözbebeğidir. Burada alın teriyle çalışan esnafımız, ilçemizin ekonomik kalkınmasında ve turizmdeki başarısında kritik bir role sahiptir. Ancak CHP'li Belediye yönetimi, esnafımıza zulmeden bu işgaliye artışıyla onları ekonomik olarak köşeye sıkıştırmaktadır. Biz, Cumhur İttifakı olarak esnafımızın yanındayız ve haklarını korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

"BELEDİYE YÖNETİMİ UTANMADAN ESNAFIMIZA YALAN SÖYLÜYOR"

Bayraklı, ziyaret sırasında esnafa, CHP'li belediye yetkililerinin "kararın meclisten oy birliğiyle geçtiği" yönündeki iddialarını da yalanlayarak, "Bu açıklamalar tamamen yalan ifadelerdir. CHP yönetimi, hem esnafımıza hem de kamuoyuna doğruları söylemek yerine, yalan beyanlarla halkı yanıltmaktadır. Bu anlayışın karşısında duracağız" ifadelerini kullandı.

CUMHUR İTTİFAKINDAN İŞGALİYE KARARININ İPTALİ İÇİN MECLİS HAMLESİ

Ziyaret sırasında Bayraklı, Cumhur İttifakı olarak, işgaliye kararının iptali için Selçuk Belediye Meclisi'nde önerge vereceklerini açıkladı. Bayraklı, "Bu adaletsiz kararın iptali için gereken her adımı atacağız. Cumhur İttifakı olarak mecliste bu konunun takipçisi olacağız ve esnafımızın haklarını koruyacağız. Şirince esnafı bu yükü taşımak zorunda değildir," dedi.

"ESNAFIMIZIN EMEĞİ GASP EDİLEMEZ"

Esnaflarla yaptığı görüşmelerde, işgaliye artışının yaratacağı ekonomik sıkıntıları yerinde değerlendiren Bayraklı, "Belediye yönetimi, bu kararın sonuçlarını düşünmeden hareket etmiştir. Şirince esnafı, Selçuk'un turizmdeki lokomotif gücüdür ve onların emeği gasp edilemez. Bu adaletsiz kararı iptal ettirene kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

ESNAFTAN DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Ziyaret sırasında AK Parti Meclis Üyeleri ile İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri de esnafla görüşerek destek mesajlarını iletti. Şirince esnafı, AK Parti'nin kendilerini yalnız bırakmamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sorunlarımızı doğrudan dinleyen ve yanımızda duran bir teşkilat görmek bize güç verdi" ifadelerini kullandı.

BELEDİYENİN TAVRI MERAK KONUSU

AK Parti Selçuk teşkilatının Şirince'de gerçekleştirdiği ziyaret ve mecliste önerge verme kararı, esnafın yanında olma kararlılığını ortaya koyarken, Selçuk Belediye yönetiminin bu karar karşısındaki tutumu merak konusu olmaya devam ediyor.