Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | 1 Mayıs'ta provokasyon hazırlığı yapan 92 örgüt mensubu gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 29.4.2025 08:26 Son Güncelleme: 29.4.2025 08:29

SON DAKİKA | 1 Mayıs'ta provokasyon hazırlığı yapan 92 örgüt mensubu gözaltına alındı

Son dakika haberi: 1 Mayıs günü provokasyon yapmak için Taksim Meydanına çağrıda bulunan DHKP/C ve sol terör örgütlerine yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Toplamda 92 kişi gözaltına alındı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
SON DAKİKA | 1 Mayıs’ta provokasyon hazırlığı yapan 92 örgüt mensubu gözaltına alındı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Sol Terör Örgütlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü istismar ederek örgütsel propaganda amacında oldukları tespit edildi. Yasaklama olmasına rağmen İstanbul Taksim Meydanı ve civarına toplanma çağrısında bulundukları, terör örgütlerinin iltisaklı yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüten şahısların 1 Mayıs günü kitleyi provoke ederek korsan gösteri düzenleyebilecek, güvenlik güçlerine karşı taşlı sopa saldırı düzenlenebileceği bildirildi.

92 GÖZALTI

Bu kapsamda DHKP/C, MLKP, TKP ve Grup Yorum gibi sol terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 108 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 92 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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SON DAKİKA | 1 Mayıs'ta provokasyon hazırlığı yapan 92 örgüt mensubu gözaltına alındı
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