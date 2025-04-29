SON DAKİKA | 1 Mayıs’ta provokasyon hazırlığı yapan 92 örgüt mensubu gözaltına alındı

Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Sol Terör Örgütlerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü istismar ederek örgütsel propaganda amacında oldukları tespit edildi. Yasaklama olmasına rağmen İstanbul Taksim Meydanı ve civarına toplanma çağrısında bulundukları, terör örgütlerinin iltisaklı yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüten şahısların 1 Mayıs günü kitleyi provoke ederek korsan gösteri düzenleyebilecek, güvenlik güçlerine karşı taşlı sopa saldırı düzenlenebileceği bildirildi.

92 GÖZALTI



Bu kapsamda DHKP/C, MLKP, TKP ve Grup Yorum gibi sol terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 108 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 92 kişi yakalanarak gözaltına alındı.