SON DAKİKA... Murat Ongun’un eşi Gözdem Ongun’un ifadesi ortaya çıktı: Evinden çıkan yüklü miktardaki o paraları böyle savundu!

BANKA HAREKETLERİNİ BÖYLE SAVUNDU

Ongun'a, kendi tasarımlarını yapıp sattığı şirketinin banka hesabındaki hareketleri soruldu. Takı şirketi olduğunu söyleyen Gözdem Ongun, "Ben şahsi olarak şirketlerde yetkili olan şahıslarla şahsi bağlantılarla iş ilişkisi kurmaktayım. Bu nedenle bu şahısların şirketlerinin unvanlarını tanı olarak hatırlamam mümkün değildir. ECM Yapım Hizmetleri ile ilişkimiz ticari ilişkidir. Şirketimden alışveriş yapan bir firmanın ürün ödemesi ile ilgili ödemedir. Tarihlerden ve ücretlerden yola çıkarak yine bir şirketin yeni yıl için promosyon bir olarak benim şirketimden aksesuar, takı ürünü aldığını ve bununla ilgili yaptığı ödemeler olduğunu düşünüyorum. Çalışma sistemi açısından genelde sipariş verenlerden ilk başta ön ödeme alınır ve daha sonra da şirketin durumuna göre ödemenin hepsi alınır. Ayrıca bu para transferleri ile ilgili tüm ticari fatura ve belgeler mevcuttur" dedi.

AKRABALARINDAN BORÇ PARA ALMIŞ!

Ongun'a MASAK raporlarına yansıyan hesap hareketleri de soruldu. Ongun bunun üzerine, "İYZİ ödeme online satışlarla ilgili sanal pos hizmeti sağlayan bir kuruluştur. Benim de e-ticaret internet sitemden ürün satışı yapıldığında İYZİ firması üzerinden ödeme alınmaktadır. Bu paralar müşterilerin online yaptığını alışverişle ilgili ödemelerdir. Diğer şirket ve şahıslarla ilgili para transferleri açısından önceki sorulan sorularda tek tek açıklamalarda bulundum. Bunlar haricinde kalan Gülşah OK isimli şahıs eşim Murat Ongun adına kayıtlı olan Beylikdüzü ilçesindeki konut niteliğindeki taşınmazın kiracısıdır. Kira ödemesini benim hesabıma göndermekteydi. Bununla ilgili para transferleridir" diye konuştu. Ongun hesap hareketlerinden 3'ünün Murat Ongun tutuklandıktan sonra maddi sıkıntılar yaşadığı için akrabalarından istediği borç para olduğunu söyledi.