TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bişkek'teki Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ettik. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki sağlık alanındaki iş birliğinin önemli bir göstergesi olan bu hastane, halklarımız arasındaki dostluğu daha da pekiştiriyor.

Tedavi gören kardeşlerimize acil şifalar diliyor, özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum."