Haberler Gündem Haberleri TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret etti
Giriş Tarihi: 29.4.2025 16:40 Son Güncelleme: 29.4.2025 16:41

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bişkek’teki Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Kırgızistan arasındaki sağlık alanındaki iş birliğinin önemli bir göstergesi olan bu hastane, halklarımız arasındaki dostluğu daha da pekiştiriyor." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bişkek'teki Recep Tayyip Erdoğan Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ziyaret ettik. Türkiye ile Kırgızistan arasındaki sağlık alanındaki iş birliğinin önemli bir göstergesi olan bu hastane, halklarımız arasındaki dostluğu daha da pekiştiriyor.

Tedavi gören kardeşlerimize acil şifalar diliyor, özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum."

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kırgız-Türk Dostluk Hastanesi’nde tedavi gören hastaları ziyaret etti
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