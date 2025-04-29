TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’dan Türk Devletleri Teşkilatı üyelerine Kıbrıs mesajı: Telafi edilmesini bekliyoruz

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

"Terörsüz Türkiye" hedefine yönelik değerlendirmesinin sorulması üzerine Kurtulmuş, öncelikle kalp rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da hastanede tedavi gören TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan şifa diledi.

Önder'in bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni eden Kurtulmuş, "Bu süreçte Sırrı Bey'in fevkalade desteği, katkısı oldu. Hem kişiliği hem toparlayıcı tavrı hem de başından itibaren Türkiye'de terörün olmaması için gösterdiği çabalar, toplum tarafından bilinen birisi. Onun da gayretleriyle iş belli bir noktaya geldi." diye konuştu.

"Sürecin planlandığı gibi gitmekte olduğunu görüyoruz" diyen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Bu süreci baltalamak, zehirlemek isteyenler olacak. Dolayısıyla burada da çok dikkatli bir şekilde hareket ediliyor. Geçmiş dönemlerle kıyasladığınızda bu süreçte devletin kurumlarının çok hazırlıklı ve çok daha ciddi bir şekilde meseleye yaklaştığını görüyoruz. Kaldı ki geçmiş dönemlerde olan FETÖ benzeri birtakım zehir kovası taşıyıcılarının devletin kurumları içerisinde olmadığını düşünürsek, ben şahsen ilk andan itibaren bu sürecin başarıyla sonuçlanacağına inananlardan birisiyim ama çok emek, dikkat istiyor. Bu süreçte hep onu söylemeye çalışıyoruz, herkes yüz düşünüp bir konuşsun. Yani süreci dikkatli götürmek lazım."

TBMM Başkanı Kurtulmuş, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın, PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısının ardından artık ikinci adımın mutlaka atılması gerektiğini ve örgütün bütün unsurlarıyla "Biz artık silah bıraktık, terörün bir çıkar yol olmadığını gördük. Terörü ortaya çıkaran, bizim bu sürece girmemize neden olan gerekçelerin tamamı ortadan kalkmıştır ve biz silahları bırakıyoruz" demesi gerektiğini vurguladı.

Silah bırakmaya ilişkin takvimle ilgili soruya ise Kurtulmuş, şu yanıtı verdi:

"Tabii ki bir takvimi var ama ben bu takvimle ilgili bir şey söylemem. Burada nasıl İmralı ilk açıklamayı yaparak kendisiyle ilgili kısımda adım attıysa, şimdi bunun cevabını biz verecek değiliz, cevabını verecek olan örgütün bütün bileşenleridir. Hepsi diyecek ki 'Biz silahı bıraktık.' Ondan sonra da zaten süreç ortaya çıkacaktır. Bir şey başladığı zaman artık bunu sonuçlandırmak lazım. Bu, herkesin hayrına olacak husustur. Ben bunun çok kısa süre içerisinde sonuçlanacağına inanıyorum."