Teknolojinin nabzı KKTC’de atacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından 8'incisi düzenlenecek olan Türkiye'nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 1-4 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilecek. Dünyanın en büyük, Türkiye'nin ise ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji fuarı olan TEKNOFEST, yine teknoloji ve inovasyon tutkunlarını bir araya getirecek.

Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST'te bu yıl ilk kez "Sosyal İnovasyon Yarışması", "Robolig Mavi Vatan Yarışması", "Drone Şampiyonası- KKTC Etap", "KKTC Araştırma Proje Yarışması" ve "HackMasters Mavi Vatan Yarışması" kategorilerinde de yarışma yapılacak. 15 binden fazla takım ve 47 bin kişinin yarışacağı festivalde hava araçları sergisi, planetaryum, KKTC dijital deneyim alanı, pedallı uçuş etkinliği, sahne gösterileri gibi birçok etkinlik yer alacak.

ÇÖZÜM ÜRETECEK PROJELER

Yarışmaya bu yıl dahil edilen "Turizm Teknolojileri Yarışması" ile Türkiye ve Kıbrıs'ın zengin kültürel mirası, turizm potansiyeli, kültür ve faaliyetlerine yönelik yenilikçi çözümler geliştirilirken, "Sosyal İnovasyon Yarışması" ile de toplumsal sorunlara teknoloji odaklı yaratıcı yaklaşımlar sunulacak. İlk kez düzenlenecek "KKTC Araştırma Proje Yarışması"nda ise "Tarım, Çevre ve Enerji" kategorileriyle Kıbrıs'ın problemlerine yenilikçi çözümler bulunacak.