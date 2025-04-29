Ümit Özdağ hakim karşısına çıkıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da düzenlenen İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda kullandığı sözler nedeniyle Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilmiş ve çıkarıldığı hakimlikçe, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla tutuklanmıştı.