Ümit Özdağ’ın duruşması 10 Eylül’e ertelendi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da düzenlenen İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda kullandığı sözler nedeniyle Ankara'da gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilmiş ve çıkarıldığı hakimlikçe, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

4 YIL 8 AY İLE YARGILANIYOR

Özdağ hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle hazırlanan iddianame İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nce önce yetkisizlikle Antalya'ya gönderilmiş ardından yapılan itiraz doğrultusunda bu karardan dönülmüştü.

HAKİM KARŞISINDA

Başka suçtan tutuklu Ümit Özdağ'ın İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılaması bugün başladı. Özdağ bulunduğu cezaevinden Jandarma eşliğinde getirildi.

MÜTALAAYA GÖNDERİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın mütalaanın hazırlanması için duruşma savcısına gönderilmesine hükmederek davayı 10 Eylül'e erteledi.

PARTİLİLERDEN ARBEDE

Öte yandan destek için adliyeye gelen Zafer Partililer zaman zaman arbedeye sebep oldular. Partililer sloganlar eşliğinde adliyeden çıktı.