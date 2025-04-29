Yargı camiası Ankara’daki o toplantıda buluştu

Yargı camiası Ankara Hakimevinde Adli Yargı değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un katılımıyla gerçekleştirilen, Toplantıya 81 ilin Başsavcılarının yanı sıra, Komisyon Başkanları, Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeleri ve Bakanlığın ilgili birimleri katıldı. Toplantıda, Adli yargı alanında yaşanan sorunlar doğrudan ilgililerden dinlenerek çözüm yolları istişare edildi.

Programda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ""Türkiye Yüzyılını" adaletin de yüzyılı yapmak ideali doğrultusunda fedakarca çalışarak milletimizin yargı hizmetlerinden memnuniyetini ve adalete olan güvenini en üst noktaya çıkarmak hepimizin asli görevidir" ifadelerini kullandı.

23 YILDA BÜYÜK REFORMLARA İMZA ATTIK

Adil, bağımsız, tarafsız, güvenilir ve etkin bir yargı sisteminin işleyişi için üç temel unsura ihtiyaç olduğunu söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bunlar Toplumun ihtiyaçlarına cevap veren bir mevzuat, Fiziki imkânların yeterliliği, Etkin, güçlü ve nitelikli bir insan kaynağına sahip olmak. Son 23 yılda güvenilir ve erişilebilir bir adalet sisteminin tesisini sağlamak adına bu üç temel alanda büyük reformlara imza attık" dedi.

"BİRÇOK STRATEJİK BAŞLIĞI KARARLILIKLA HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ocak'ta açıklanan ve Yargı Reformu Strateji Belgesiyle 5 temel amaç doğrultusunda 264 yeni faaliyetin belirlendiği dile getiren Bakan Tunç, Bu yıl içerisinde kısa vadede gerçekleştirmeyi planladığımız; Adalet hizmetlerinin zamanında, etkin ve kaliteli bir şekilde sunulmasını amaçlayan önemli faaliyetleri hayata geçireceğiz; "Bakanlığımız bünyesinde Adalet Teşkilatı Performans ve Verimliliği Daire Başkanlığı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu bünyesinde Yargı Teşkilatı Performans ve Verimliliği Birimi ve Adalet komisyonları bünyesinde "Yargı Hizmetlerinin Etkinliği" büroları oluşturacağız. Dijital dönüşüm projeleri ve hukuk eğitimine yönelik yenilikçi yaklaşımlar geliştireceğiz. İstinaf kanun yolu aşamasında da hedef süreler belirleyeceğiz. Adalet komisyonlarına, adalet dairelerinin iş durumu ile işleyişiyle ilgili hâkimler hakkında rapor yazma yetkisi verilmesini sağlayacağız. Adalet Bakanlığı bünyesinde adalet teşkilatının kamuoyu ve medya ile iletişimini güçlendirecek ve doğru bilgilerin zamanında kamuoyuyla paylaşılmasını sağlayacak kurumsal bir yapıyı kuracağız. Yine aynı şekilde Bilirkişilik temel ve alt uzmanlık alanları ile bilirkişilerde aranan niteliklerin güncellenmesinden, Hukuk mahkemelerinde e-duruşma uygulamasını, istinabe işlemlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmasına; Hâkim ve savcılarımızın nakil, terfi ve disiplin süreçlerine verimlilik, şeffaflık ve liyakat ilkeleri doğrultusunda yön verecek yeni uygulamalardan, Başsavcılıklarda oluşturulan ihtisas bürolarının belirli bir standarda kavuşturulmasına kadar birçok stratejik başlığı kararlılıkla hayata geçireceğiz" dedi.

2025 YILINDA YENİ ADLİ HİZMET BİNALARI GELİYOR

Mevzuat çalışmalarının ve yeni uygulamaların yanında, yargı teşkilatının fiziki imkânlarını her geçen gün artırdık diyen Bakan Tunç, " 2002'de sadece 78 müstakil adliyemiz varken, bugün bu sayıyı 382'ye çıkardık. 569 bin 59 metrekare olan kapalı alan miktarını ise 6 milyon metrekareye ulaştırdık.

Önümüzdeki süreçte de yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz. 2025 Yılı Yatırım Programımızda; 68 adliye, 7 adli tıp binası, 120 mahalde adalet personeli konutu ve 1 personel eğitim merkezi, 1 denetimli serbestlik binası, 1 çocuk adalet merkezi yer alıyor. Önem verdiğimiz konulardan biri de adalet personeli için konut teminidir. Bunun için son 2 yılda yeni bir süreç başlattık. Bu kapsamda; 2 bin 483 konutu teşkilatımıza kazandırdık.

Önümüzdeki süreçte yapım ihaleleri ve alımlarla birlikte adalet teşkilatının konut ihtiyacını bütünüyle tamamlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

HAKİM VE SAVCI SAYISI 25 BİNİ AŞTI

2002 yılında 19 bin 349 olan hâkim ve savcı sayının yüzde 174 lük artışla 25 bin 695'e çıktığını söyleyen Bakan Tunç, Son 2 yılda 3 bin 369 yeni hâkim-savcı ataması yaptık. Hukuk fakültelerimizdeki eğitim kalitesini artırmak için de öncelikle Hukuk Fakültesine girişte başarı sıralamasını önce 190 binden 125 bine, en son da 100 bine yükselttik. Hukuk eğitiminde kaliteyi artırmaya yönelik bir diğer reformumuz, ilkini bu yıl gerçekleştireceğimiz Hukuk Mesleklerine Giriş sınavıdır. İlkini Eylül ayında ikincisini de geçtiğimiz hafta sonu yaptık. Bu sınavla; avukat, hâkim – savcı olacak kişilerin mesleki niteliklerinin artmasını amaçlıyoruz. Hukuk Mesleklerine Giriş sınavından sonra; hâkim-savcılığı tercih edenlerin staj dönemini daha verimli geçirerek mesleklerine daha iyi hazırlanabilmeleri için hâkim ve savcı yardımcılığı sistemini hayata geçirdik. Bu kapsamda son 2 yılda 2 bin 76 hâkim ve savcı yardımcısını adalet teşkilatımıza dahil ettik. Ayrıca hakim-savcı yardımcılığı sistemi öncesi alımını gerçekleştirdiğimiz 2 bin 566 hakim savcı adayı bulunuyor" cümlelerini kullandı.

İDARİ YARGIDA MAHKEME SAYILARI 8 BİN 632'YE YÜKSELDİ

Adaletin daha hızlı bir şekilde tesis edilmesi için Mahkeme sayılarının da ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli artırdıklarını söyleyen Tunç, "2002 yılında Adli ve idari Yargıda; bin 727 olan mahkeme sayısını, yüzde 130 artırarak 8 bin 632'ye çıkardık. Son iki yılda 3 bin 38 İlk derece Mahkemesi kurduk.

Geçen yıl açılışını gerçekleştirdiğimiz Tekirdağ ve Denizli ile; Bölge Adliye Mahkemelerini 17 bölgede, Bölge İdare Mahkemelerini 9 bölgede faaliyete geçirdik. Son iki yılda 47 adli istinaf dairesi, 14 idari istinaf dairesi kurduk. İstinaf mahkemelerimizin iş yükünü göz önüne alarak daire ve üye sayılarını artırarak yapılarını güçlendirmeye devam edeceğiz. İstinaf Mahkemelerimizle hem Yargıtay ve Danıştay'ın iş yükünü azalttık hem de vatandaşlarımızın hukuki güvencesini arttırdık. Böylece yaşanan uyuşmazlıkların daha etkin ve hızlı bir yargılama ile çözüme kavuşmasını sağladık" dedi.

Yargının iş yüküyle daha etkin mücadele etmek ve verimliliği artırmak için ihtisaslaşmaya da önem verdikleri söyleyen Tunç," 2002'de 986 olan ihtisas mahkeme sayısını 2199'a çıkararak yüzde 130 oranında artırdık. Son iki yılda 357 yeni ihtisas mahkemesi faaliyete geçti. 5 Çocuk Mahkemeleri,

40 İnfaz Hakimliği, 16 İcra Mahkemesi, 122 Aile Mahkemesi, 3 Asliye Ticaret, 141 İş Mahkemesi ve 30 Tüketici Mahkemesi'dir. Yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmak adına denetim mekanizmalarımızı güçlendiriyoruz. Teftiş Kurulu'ndaki müfettiş sayısını artırdık. Performans ve verimliliği yükseltmek adına, yargısal süreçlerin makul sürede tamamlanmasını sağlayacağız. Çünkü geciken adalet, adalet değildir. Ve milletimizin bizden en büyük beklentisi makul sürede yargılanma hakkının korunmasıdır" dedi.

2024 YILINDA 13 MİLYON 900 DOSYA KARARA BAĞLANDI

Atılan adımların olumlu neticelerini almaya başladıklarını ifade eden Bakan Tunç, " Bu kapsamda Yargı teşkilatımız, ilk derece, istinaf ve temyiz olmak üzere; 2023 yılında 12 milyon 537 bin dosyada karar verilmişken; 2024 yılında ise yüzde 11 artışla 13 milyon 900 bin dosyada karar vermiştir. Şu an Cumhuriyet başsavcılıklarında 5 milyon 950 bin, İlk derece mahkemelerinde 3 milyon 766 bin, İstinaf mahkemelerinde 1 milyon 346 bin, Temyiz mahkemelerinde ise 475 bin olmak üzere, Toplam 11 milyon 538 bin derdest dosya bulunmaktadır. 2024 yılında bir önceki yıla göre karar sayılarında; Cumhuriyet başsavcılıklarında yüzde 7,6, Ceza mahkemelerinde yüzde 23,4, Hukuk mahkemelerinde yüzde 14,8, İdare ve vergi mahkemelerinde ise yüzde 4,1 oranında artış olduğunu görüyoruz. Faaliyete geçirdiğimiz yeni mahkemeler ile atadığımız hâkim ve savcılarla karara bağlanan dosya sayılarındaki ortalama görülme sürelerinin de kısaldığını görmek memnuniyet vericidir. Bu kapsamda ortalama görülme süreleri; Ceza mahkemelerinde 265 günden, 228 güne, Hukuk mahkemelerinde ise 251 günden, 231 güne düşmüştür. İstinaf aşamasında faaliyete geçirilen yeni mahkemeler ve ilave daireler ile artırılan hâkim ve savcı sayıları sayesinde 2024 yılında karara bağlanan dosya sayılarında; Ceza dairelerinde yüzde 11,1, Hukuk dairelerinde ise yüzde 9,4 oranında karar artışı sağlanmıştır. Bu başarılı tablonun ortaya çıkmasını sağlayan, mesai mefhumu gözetmeden çalışan, emek veren siz kıymetli yargı mensuplarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

BU TÜR MESNETSİZ YAKLAŞIMLARA SESSİZ KALMAMIZ BEKLENEMEZ

Dosyanın içeriğini bilmeden soruşturmadaki delilere vakıf olmadan, peşin hükümle bir kişinin suçsuz ya da suçlu olduğunu söylenin hukuk devletiyle bağdaşmadığını dile getiren Bakan Tunç, Soruşturma ve davalar üzerinden yargı mensuplarımızı hedef alan, onları zan altında bırakan ifadelerin kamuoyuna sunulmasını ne vicdan ne hukuk kabul eder. Bu tür mesnetsiz yaklaşımlara sessiz kalmamız beklenemez. Yargı bağımsızdır. Yargı görevini yapar. Bugün Türk yargısı, yalnızca Anayasa'ya, hukuka ve milletin iradesine bağlıdır. Bunun en çarpıcı örneği, milletimizin kaderine kasteden 15 Temmuz gecesinde verilmiştir. O karanlık gecede; Yargı, yüzünü karanlığa değil, hukukun aydınlığına dönmüştür. Yargı, suskunluğa değil, milletin iradesine ses olmuştur. Yargı, korkunun gölgesinde değil, hukukun ışığında yürümüştür. O gece, yüreklerindeki vatan aşkıyla yola çıkan yargı mensupları, darbeciler hakkında derhal soruşturmaları açmış, gözaltı kararları almış ve anayasal düzene sadık kalmışlardır. Bu, hukuk tarihinin altın sayfalarına kazınmış bir destandır. Ve bu millet, o gece adaletle hükmeden hâkimleri, savcıları hiçbir zaman unutmayacaktır. Bu vesileyle; o gece demokrasiye siper olan, aramızda olan veya ebediyete irtihal eden tüm hâkim ve Cumhuriyet savcılarına, milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.