16 milyonluk rüşvete boncuk kılıfı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'un 2022'de kurduğu BYZAG isimli takı firmasına, İBB iştiraklerinden Medya A.Ş.'den ihale alan firmalardan milyonluk havaleler yapıldığı ortaya çıktı. Ongun, 3 yıl önce faaliyete geçen takı şirketine farklı zamanlarda yapılan 16 milyon 559 bin 422 TL'lik ödemelere ilişkin, promosyon ürün satışı yaptığını savundu. Gözdem Ongun ifadesinde, eşi Murat Ongun'un arkadaşı olan Emrah Bağdatlı'nın hesabından gönderilen 768 bin TL'lik transfere ilişkin ise yılbaşı öncesi satış yaptığını söyledi. Gözdem Ongun'un evinde yapılan aralamalarda, 83 bin 700 TL, 227 dolar, 31 bin 277 euro, 1640 sterlin ve dijital materyallere el konuldu. Gözdem Ongun bu paraları eşi tutuklandıktan sonra lazım olacağını düşünerek yakınlarından borç aldığını iddia etti.

Gözdem Ongun, eşinin İmamoğlu'nun ödediğini söylediği yıllık ev kirası olan 3.7 milyon lirayı elden alarak önce kendi hesabına, daha sonra villi sahibinin hesabına aktardığını öne sürdü. Oysaki bu paranın özel bir firmanın hesabından Gözdem Ongun'a transfer edildiği tespit edilmişti. Gözdem Ongun'un takı satışı yaptığı şirketine, Aktif Spor Denizcilik İnşaat Reklam isimli firmadan 756 bin TL, Pluto Lojistik'ten 750 bin TL, Aslım Reklam ve Tekstil firmasından 110 bin 716 TL gönderildiği belirlendi.

ED İletişim Reklam A.Ş.'den 105 bin 288 TL, TLSYK Roll Organizasyon Hizmetleri'nden 118 bin 616 TL, KMD Reklam Ajansı'ndan 95 bin 360 TL, Mürettebat Event Medya Fuarcılık PR şirketinden 136 bin, Lap Turizm Organizasyon firmasından 133 bin 638 TL, Urbenmedia Reklam ve İletişim firmasından 288 bin TL, Adstation Event Medya A.Ş.'den 600 bin TL gönderildiği belirlendi.



KAPALIÇARŞI'DAN PARA TRANSFERİ

CHP'nin şaibeli kurultay soruşturmasına yeni bir tanık ifadesi girdi. Kapalıçarşı'da çalıştığını söyleyen tanık Ü.D., Kapalıçarşı'da bulunan firmanın bodrum katındaki merkezinden CHP'ye 1.5 milyar lira gönderildiği haberini aldığını, yasadışı para transferlerinin buradaki gizli merkezden yapıldığını ve tüm kayıtların bilgisayarlarda bulunduğunu söyledi. Ü.D. işyeri adına çalışan kuryelerden birinin kendisine Kapalıçarşı'ya 50 milyon Euro götürdüklerini söylediğini belirterek, olaydan birkaç gün sonra da CHP'ye 1.5 milyar lira para gittiği haberini öğrendim" dedi. Dilhan DUMANOĞLU/SABAH



30 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik ikinci dalga yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan 52 şüpheliden 48'i dün adliyeye getirildi. İfadeleri 17 savcı tarafından alınan şüphelilerden, aralarında tutuklu Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun, İSKİ Genel Müdürü Şafak Basa, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya'nın da bulunduğu 30'u tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Haklarında adli kontrol talep edilen 18 kiş-i nin ise yurtdışına çıkış yasağı ve imza verme şeklinde kontrol hükümleriyle serbest kalmalarına karar verildi. Bu arada gözaltına alınan diğer 4 şüphelinin de önceki gün adli kontrol şartıyal serbest bırakıldığı öğrenildi. Deniz YUSUFOĞLU/SABAH