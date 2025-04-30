AK Parti Yenimahalle’de Danışma Meclisi toplantısı: Gündemde hizmet, ekonomi ve Türk dünyası vizyonu vardı

"AK Parti, 'Türkiye Yüzyılı' diyerek bu sevdayı bir vizyona dönüştürmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu vizyonu, yeni bir ivme kazanmıştır. Kendi ifadesiyle: 'Sadece Türkiye Yüzyılı değil, inşallah önümüzdeki yüzyılı Türk Dünyası Yüzyılı yapmak için mücadele edeceğiz' diyen bir lider var. Ben de onun için buradayım."

Ekonomik sıkıntılarla ilgili değerlendirmelerde de bulunan zorlu, şunları kaydetti:

"Problemler olabilir. Özellikle ekonomik anlamda bazı sıkıntılar olduğunu görüyoruz ve bunun üzerine gidiyoruz. Cumhurbaşkanımız 17 Mart'taki konuşmasında bu yılın disiplinli bir ekonomi politikasıyla geçirileceğini, önümüzdeki yıl ise refah kaybını telafi edecek adımların atılacağını ifade etti. Bu mesajı vatandaşlarımıza iyi anlatmamız gerekiyor. Çünkü emin olun, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sıkıntıları hepimizden daha derinden hissediyor ve çözüm üretiyor."