AK Parti Yenimahalle’de Danışma Meclisi toplantısı: Gündemde hizmet, ekonomi ve Türk dünyası vizyonu vardı

AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, bugün saat 19.00'da Macunköy'deki İlbank Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Yenimahalle İlçe Başkanı Ekrem Yüce ve partililer katıldı.
"SADECE TÜRKİYE DEĞİL, TÜRK DÜNYASI YÜZYILI İÇİN DE MÜCADELE EDİYORUZ"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu konuşmasında AK Parti'nin vizyonuna ve Türkiye'nin gelecek hedeflerine vurgu yaptı. Zorlu, "Bizim bir sevdamız var: Büyük Türkiye sevdası," diyerek başladığı konuşmasında şunları söyledi:
"AK Parti, 'Türkiye Yüzyılı' diyerek bu sevdayı bir vizyona dönüştürmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu vizyonu, yeni bir ivme kazanmıştır. Kendi ifadesiyle: 'Sadece Türkiye Yüzyılı değil, inşallah önümüzdeki yüzyılı Türk Dünyası Yüzyılı yapmak için mücadele edeceğiz' diyen bir lider var. Ben de onun için buradayım."
Ekonomik sıkıntılarla ilgili değerlendirmelerde de bulunan zorlu, şunları kaydetti:
"Problemler olabilir. Özellikle ekonomik anlamda bazı sıkıntılar olduğunu görüyoruz ve bunun üzerine gidiyoruz. Cumhurbaşkanımız 17 Mart'taki konuşmasında bu yılın disiplinli bir ekonomi politikasıyla geçirileceğini, önümüzdeki yıl ise refah kaybını telafi edecek adımların atılacağını ifade etti. Bu mesajı vatandaşlarımıza iyi anlatmamız gerekiyor. Çünkü emin olun, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sıkıntıları hepimizden daha derinden hissediyor ve çözüm üretiyor."
"NEVRUZ, TÜRK DÜNYASI'NIN ORTAK BAYRAMI OLACAK"
Zorlu ayrıca 21 Mart'ta İstanbul'da düzenlenen Nevruz programına değinerek, bu günü resmi bayram haline getirme girişiminden söz etti:
"21 Mart'ta Cumhurbaşkanımızın himayelerinde İstanbul'da bir Nevruz anma günü kutladık. Bu programda Cumhurbaşkanımız, bu anlamlı günün hem Türkiye'nin hem de Türk Devletleri Teşkilatı'nın ortak bayramı olması teklifinde bulundu. 85 milyonun bayramı olmaya aday bu günü, önümüzdeki günlerde kanun teklifi olarak Meclis'e sunacağız."
"MUHALEFET, PROVOKASYONLA GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR"
Konuşmasının sonunda seçim sürecine de değinen Zorlu, muhalefeti sert bir dille eleştirdi:
"Zamanında gerçekleşecek bir seçime bugünden hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çünkü her geçen gün, kendi içlerindeki sorunları, taht kavgalarını gizlemek için provokasyonlara başvuruyorlar. Bu, partimize ve ülkemize karşı yapılan bir girişimdir. Biz, sağduyulu, çözüm üreten bir muhalefet anlayışını destekleriz. Ama bugün olan şey, sadece eleştiri, sadece provokasyon. Bu kabul edilebilir değil."
"HİZMETTE YARIŞALIM DEDİK, ONLAR BAŞKA ŞEYLERLE UĞRAŞIYOR"
Toplantıda söz alan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ise, Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde de söyledik: 'Ankara için hayırda yarışalım. Ankara'nın taşının üstüne kim taş koyarsa, başımızın üstündedir.' Dedik. 'Hizmette bir araya gelelim, hizmette yarışalım.' Dedik. Ama ne yazık ki onlar şu anda başka şeylerle uğraşıyorlarmış."
"Biz dedik ki 'Gelin, şehirlerimize hizmet edin.' Ama onlar başka mecralarla uğraşıyor. Cumhurbaşkanımıza bir dönem dahi belediye başkanlığı yaptırmadılar. Tayyip Erdoğan, bahanelerin arkasına sığınmaz, mazeret üretmez. Görevinden gitti ama bunlar gibi gitmedi. Sayın Cumhurbaşkanımız sadece bir şiir okudu. Şimdi ise bunların marifetlerini görüyoruz: Bant kapatmalar, bavul çıkartanlar…"
Özcan, gündemdeki sosyal ve siyasi tepkilere de değinerek şöyle devam etti:
"Kaç yıldır Gazze'de bebeklerimiz şehit oluyor. İsrail'e, Siyonistlere küçücük bir boykot bile diyemeyenler, biz 'Starbucks'a gitmeyin' dediğimizde inadına oraya gidip oturuyorlar. Bugün görüyoruz ki, pazarda benim Mehmet Amcamın esnafına saldırıyorlar, 'Alışveriş yapmayın' diyorlar. Ya da bizim tuhafiyeci Mehmet Abi'ye diyorlar ki 'Selam vermeyin.' Bunların kimlerin etkisinde olduğunu artık herkes görüyor."