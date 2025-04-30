Başkan Erdoğan açıkladı: İstanbul için ‘Yarısı Bizden Kampanyası’ destek tutarı artırıldı

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA DESTEK TUTARI ARTIRILDI

İstanbul başta olmak üzere 81 ili depreme karşı güvenlikli hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Erdoğan "İstanbul başta olmak üzere 81 vilayetimizin hepsini depreme karşı güvenlikli ve dayanıklı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. 50 bin konutun tamamlanmasıyla 200 bin kişi deprem riskinden kurtarılıp güvenli barınma imkanına kavuşacak. Daha önce 700 bin lira olan hibemizi 875 bin liraya, yine 700 bin lira olan kredi tutarımızı 875 bin liraya, taşınma desteğimizi ise 100 bin liradan 125 bin liraya çıkarıyoruz. İstanbul'daki bir evin dönüşümü için verilen toplam destek miktarımızı 1 milyon 500 bin liradan 1 milyon 875 bin liraya getiriyoruz" ifadelerini kullandı.