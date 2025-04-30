Başkan Erdoğan açıkladı: İstanbul için ‘Yarısı Bizden Kampanyası’ destek tutarı artırıldı

İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6,2'lik deprem bir kez daha beklenen büyük İstanbul depremini hatırlattı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GRUP TOPLANTISINDA AÇIKLADI
Hükümet ise İstanbul'daki 1.5 milyon riski bina ve acil dönüşmesi gereken 600 bin bağımsız bölüm için düğmeye bastı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü AK Parti Grup Toplantısı'nda İstanbul'daki Yarısı Bizden Kampanyası'nda destek tutarının artırıldığını açıkladı.
YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA DESTEK TUTARI ARTIRILDI
İstanbul başta olmak üzere 81 ili depreme karşı güvenlikli hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Erdoğan "İstanbul başta olmak üzere 81 vilayetimizin hepsini depreme karşı güvenlikli ve dayanıklı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. 50 bin konutun tamamlanmasıyla 200 bin kişi deprem riskinden kurtarılıp güvenli barınma imkanına kavuşacak. Daha önce 700 bin lira olan hibemizi 875 bin liraya, yine 700 bin lira olan kredi tutarımızı 875 bin liraya, taşınma desteğimizi ise 100 bin liradan 125 bin liraya çıkarıyoruz. İstanbul'daki bir evin dönüşümü için verilen toplam destek miktarımızı 1 milyon 500 bin liradan 1 milyon 875 bin liraya getiriyoruz" ifadelerini kullandı.
KONUTLAR İÇİN DESTEK 1 MİLYON 875 BİN TL
Buna göre İstanbul'da 'Yarısı Bizden Kampanyası'nda konut ve iş yerleri için hibe, kredi, taşınma desteği miktarları artırıldı. Konutlar için verilen destek 1 milyon 875 bin TL'ye işyerleri için 1 milyon TL'ye çıktı.
"Yarısı Bizden" Kampanyamızda konut ve iş yerleri için hibe, kredi, taşınma desteği miktarlarını artırdık❗️— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) April 30, 2025
🔸 Konutlar için 1⃣ milyon 8⃣7⃣5⃣ bin TL'ye,
🔸 İş yerleri için 1⃣ milyon TL'ye yükselttik.@kdbgovtr pic.twitter.com/QH8R9hTlVy