Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan açıkladı: İstanbul için ‘Yarısı Bizden Kampanyası’ destek tutarı artırıldı
Giriş Tarihi: 30.4.2025 13:48 Son Güncelleme: 30.4.2025 14:00

Başkan Erdoğan açıkladı: İstanbul için ‘Yarısı Bizden Kampanyası’ destek tutarı artırıldı

İstanbul’da yaşanan 6,2’lik deprem sonrası hükümet kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracak destekleri açıklamaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı’nda Yarısı Bizden Kampanyası’nda destek tutarının artırıldığını açıkladı. “İstanbul başta olmak üzere 81 vilayetimizin hepsini depreme karşı güvenlikli ve dayanıklı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz” diyen Başkan Erdoğan, konutlar için verilen desteğin 1 milyon 875 bin TL’ye işyerleri için , ise 1 milyon TL’ye çıktığını belirtti.

Başkan Erdoğan açıkladı: İstanbul için ‘Yarısı Bizden Kampanyası’ destek tutarı artırıldı

İstanbul'da 23 Nisan'da yaşanan 6,2'lik deprem bir kez daha beklenen büyük İstanbul depremini hatırlattı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GRUP TOPLANTISINDA AÇIKLADI

Hükümet ise İstanbul'daki 1.5 milyon riski bina ve acil dönüşmesi gereken 600 bin bağımsız bölüm için düğmeye bastı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü AK Parti Grup Toplantısı'nda İstanbul'daki Yarısı Bizden Kampanyası'nda destek tutarının artırıldığını açıkladı.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINDA DESTEK TUTARI ARTIRILDI

İstanbul başta olmak üzere 81 ili depreme karşı güvenlikli hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Erdoğan "İstanbul başta olmak üzere 81 vilayetimizin hepsini depreme karşı güvenlikli ve dayanıklı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. 50 bin konutun tamamlanmasıyla 200 bin kişi deprem riskinden kurtarılıp güvenli barınma imkanına kavuşacak. Daha önce 700 bin lira olan hibemizi 875 bin liraya, yine 700 bin lira olan kredi tutarımızı 875 bin liraya, taşınma desteğimizi ise 100 bin liradan 125 bin liraya çıkarıyoruz. İstanbul'daki bir evin dönüşümü için verilen toplam destek miktarımızı 1 milyon 500 bin liradan 1 milyon 875 bin liraya getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

KONUTLAR İÇİN DESTEK 1 MİLYON 875 BİN TL

Buna göre İstanbul'da 'Yarısı Bizden Kampanyası'nda konut ve iş yerleri için hibe, kredi, taşınma desteği miktarları artırıldı. Konutlar için verilen destek 1 milyon 875 bin TL'ye işyerleri için 1 milyon TL'ye çıktı.

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Başkan Erdoğan açıkladı: İstanbul için ‘Yarısı Bizden Kampanyası’ destek tutarı artırıldı
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