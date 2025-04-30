Başkan Erdoğan: İslam coğrafyası son 2 asırdır sinsi planların hedefi yapıldı

Uluslararası Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenleniyor. Programda Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu..
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Tüm hocalarımızı rahmetle yad ediyorum. Bizleri burada buluşturan Diyanet İşleri'ne teşekkür ediyorum. Kendilerine bereketli çalışmalar diliyorum. Kur'an bülbülü kardeşlerimi ayrı ayrı tebrik ediyorum. 15 yarışmacımızın her birini canı gönülden tebrik ediyorum.
Rabbimiz, Kur'an-ı ağır ağır tane tane okuyun diye emretmiştir. Peygamber efendimiz de Kur'an-ı sesiniz ile güzelleştiriniz diye buyurmuştur. Kur'an'ın berrak ve zarif sesle okunması ondan aldığımız feyzi daha da derinleştiriyor.
Rahmet ve hidayet rehberi Keremullahı huşu içinde okuyan siz Kur'an bülbüllerini bir kez daha tebrik ediyorum.
İSLAM COĞRAFYASI SİNSİ PLANLARIN HEDEFİ YAPILDI
Kardeşlerim, İslam coğrafyası son 2 asırdır pek çok saldırının böl parçala yönet anlayışı ile sinsi planların hedefi yapıldı.
İslam beldeleri ne yazık ki eski gücünde değil. Aramızdaki muhabbet şuuru üzülerek söylüyorum; arzu ettiğimiz seviyelere ulaşamıyor. Bu kötü gidişi tersine çevirmek istiyorsak dayanışmamızı yüceltmek mecburiyetindeyiz. Üzerimizdeki ölü toprağını bir an evvel atmak zorundayız. Şu soruları kendimize samimi şekilde sormak gerekiyor; Müslüman dünyası olarak Birbirimize daha sıkı kenetlenemez miydik? Filistin'de Yemen'de, Lübnan'da daha pek çok yerde çekilen acıları indiremez miydik? Bu sorular çoğaltılabilir... Zararın neresinden dönsek bizim için kar. Bize giydirilen gömleği yırtıp atmak zorundayız.