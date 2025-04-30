Başkan Erdoğan: İslam coğrafyası son 2 asırdır sinsi planların hedefi yapıldı

Rahmet ve hidayet rehberi Keremullahı huşu içinde okuyan siz Kur'an bülbüllerini bir kez daha tebrik ediyorum.

İSLAM COĞRAFYASI SİNSİ PLANLARIN HEDEFİ YAPILDI

Kardeşlerim, İslam coğrafyası son 2 asırdır pek çok saldırının böl parçala yönet anlayışı ile sinsi planların hedefi yapıldı.

İslam beldeleri ne yazık ki eski gücünde değil. Aramızdaki muhabbet şuuru üzülerek söylüyorum; arzu ettiğimiz seviyelere ulaşamıyor. Bu kötü gidişi tersine çevirmek istiyorsak dayanışmamızı yüceltmek mecburiyetindeyiz. Üzerimizdeki ölü toprağını bir an evvel atmak zorundayız. Şu soruları kendimize samimi şekilde sormak gerekiyor; Müslüman dünyası olarak Birbirimize daha sıkı kenetlenemez miydik? Filistin'de Yemen'de, Lübnan'da daha pek çok yerde çekilen acıları indiremez miydik? Bu sorular çoğaltılabilir... Zararın neresinden dönsek bizim için kar. Bize giydirilen gömleği yırtıp atmak zorundayız.