CHP çok yoğun şaibe ve şüphe altında

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin yaptığı yazılı açıklamada CHP'ye yüklendi. Bahçeli'nin açıklamasında özetle şu ifadeler yer aldı:

❱ SAPLA SAMAN KARIŞTI:

Provokasyon partisine dönen CHP çok yoğun şaibe ve şüphe altındadır. Hiçbir yama karşımızdaki siyasi yırtılmayı kapatacak ebat ve boyutta değildir. CHP, kanayan yaradır. Bu sakil ve sakim siyaset anlayışında, sapla saman birbirine karışmış, temizlikle kirlilik iç içe geçmiştir. CHP'nin ve yanında yöresinde hizalanan siyasi partilerin terörsüz Türkiye hedefinden duydukları açık veya gizli rahatsızlıklar ve hazım zorluklarıdır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Mersin'de yaptığı hezeyan dolu konuşmasının satır araları ve görevinden uzaklaştırılan, halen tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı'nın tek suçunun Kürt olduğunu iddia etmesi bölücülüktür. Türkler ile Kürtler arasına nifak sokmak için emre amade bekleyen kim varsa vatan ve millete doğrultulmuş emperyalist silahtır. CHP demek, yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, yağma ve talan demektir.

❱ İBB YÖNETİMİ KOKUŞTU: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni saran örgüt kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması mucibince geçtiğimiz günlerde 50'ye yakın şüphelinin gözaltına alınmıştır. Görünen odur ki, tuz kokmuş, belediye yönetimi kokuşmuştur. Lüks otellerde kaçak toplantılar düzenleyenler ortadadır. Saraçhane'den daha çok pahalı otel odalarıyla lobilerinde vakit geçirenler, kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet felsefesine aykırı hareket etmiştir. Alayı birden suçüstü yakalanmış ve kirli çamaşırlar deşifre edilmiştir. Frekans kesici kullanıp güvenlik kameralarını bantlayan, yeri geldiğinde peçeteyle kapatan, toplantı bitiminde içinde ne olduğu muammaya dönen valizlerle bulundukları muhitten ayrılan kuşkulu yüzler bilinmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklaması, belediye başkanlarının böyle bir hak, yetki ve imtiyazlarının olmadığını netleştirmiştir.

❱ PKK FESİH İŞLEMİNİ TAMAMLAMALI:

PKK'nın derhal silahlarını teslim etmesi, kongresini toplayıp örgütsel fesih işlemini tamamlaması terörsüz Türkiye hedefinin enfekte olmaması, kimi komplikasyonların yaşanmaması için derhal sağlanmalıdır. Önşart ileri sürülmeksizin 27 Şubat İmralı çağrısına bağlılık esas, bölücü terör örgütünün önderi olarak gördüğü şahsa itibar ve itaati asıldır. Kamışlı provokasyonu pişmiş aşa su katma rezaletidir. Ortak anlayış, akıl, eylem, erdem çıkabilecek yol kazalarını asgariye indirecektir. ANKARA