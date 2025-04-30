CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın davası ertelendi

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef alacak şekilde bir paylaşımda bulundu. Bu skandal paylaşımda 'SEYYAR GİYOTİN'in Anatomisi: Akın Gürlek' başlığıyla paylaşılmıştı. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturma neticesinde iddianame düzenlenmişti.

5 YIL 4 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Cem Aydın'ın üzerine atılı "Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçları işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapsi talep edilmişti.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Davanın ilk duruşması bugün İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nin duruşmada tutuksuz sanık Cem Aydın ve taraf avukatları hazır bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP milletvekillerinin de aralarında bulunduğu bir grup izleyici olarak katıldı. Aydın yaptığı savunmada iddialara yanıt vermedi, gençler için neden siyaset yaptığından bahsetti.

ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti adli kontrol hükümlerin devamına hükmederek duruşmayı 20 Haziran'a erteledi.