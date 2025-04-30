CHP’de İzmir depremi: Karabağlar ve Bayraklı İlçe Başkanları görevden alındı!

MECLİS ÜYELERİ DE İSTİFA ETMİŞTİ

CHP İzmir geçtiğimiz günlerde istifaların yarattığı depremle sarsılmıştı. Aliağa'da ve Menderes ilçelerinde bazı CHP'li meclis üyeleri çeşitli gerekçeler öne sürerek partilerinden istifa ettiklerini duyurmuştu. Yaşanan istifalar belediye meclislerinde dengelerin de bozulmasına neden olmuştu.