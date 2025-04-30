Erdoğan ve Meloni, ikili işbirliğini güçlendirme mesajı verdi: İtalya ile ticarette altın çağ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye-İtalya Hükümetlerarası Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Roma'da İtalya Başbakanı Giorgia Meloni tarafından resmi törenle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İtalya Başbakanı Meloni başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye-İtalya 4'üncü Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan şunları söyledi:

❱ MELONI'NİN CESUR YAKLAŞIMI: Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirve Toplantısı vesilesiyle İtalya Başbakanı değerli dostum Meloni ile bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. İki önemli NATO müttefiki ve stratejik ortak olarak ilkini 2008'de gerçekleştirdiğimiz zirvemizden bu yana aramızdaki münasebetlerin her geçen gün daha ileriye gittiğini görüyoruz. Akdeniz'in güvenliği, Ortadoğu'daki durum, Avrupa'nın istikrarı ve transatlantik bağın muhafazası gibi önemli meselelerde aramızda değerli bir uyum bulunuyor. Bunda İtalya ile tarihten gelen yoğun ilişkilerimize ilave olarak Sayın Meloni'nin birçok konuya cesur ve kararlı yaklaşımının önemli etkisi olduğunu düşünüyorum.

❱ 40 MİLYAR DOLAR TİCARET HEDEFİ: Bugünkü görüşmeler ve imzaladığımız belgeler suretiyle İtalya ile yeni işbirliği alanlarını değerlendirmeyi kararlaştırdık. Bu ilişkilerin diğer itici gücünü ekonomi ve ticaret oluşturuyor. İtalya dış ticaretimizde ilk 5 ülke arasında. Tekstil, kimya, ilaç, otomotiv ve makine başta olmak üzere pek çok sektörde tesis ettiğimiz güçlü ticari bağlar 2022 yılındaki zirvemizde belirlediğimiz 30 milyar dolar hedefini geride bırakmamızı sağladı. Karşılıklı yatırımların da aynı şekilde olumlu seyrettiğini görüyoruz. Son 22 yılda 1500'den fazla İtalyan firma ülkemizde 5 milyar dolar yatırım gerçekleştirdi. Türk firmaları da özellikle son yıllarda savunma sanayii, havacılık, beyaz eşya, cam üretimi gibi alanlarda İtalya'da önemli yatırımlara imza atarak iki ülkenin ortaklık ruhuna önemli katkıda bulunuyor. Bu doğrultuda zirvemizde yeni ticaret hacmi hedefimizi 40 milyar dolar olarak belirledik. Bu hedefe de en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum.

❱ YENİ ORTAKLIKLAR: İş forumunun ticaret ve karşılıklı yatırımların artırılmasına zemin hazırlayacağına inanıyorum. Bu yıl içinde Türkiye'de düzenleyeceğimiz Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi 3. Dönem Toplantısı suretiyle bugün aldığımız kararların takibini de yapacağız. İtalya ile savunma sanayii alanında önemli ilerleme kaydeden işbirliğimizi yeni ortaklıklar ve projelerle güçlendirmeye devam edeceğiz.

❱ SURİYE'NİN YENİDEN İNŞASI: Libya'nın istikrarı ve refahının muhafazası için uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümler üzerinde birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Suriye'nin yeniden inşası, kurumlarının güçlendirilmesi ve toprak bütünlüğünün muhafazasına yoğunlaştık. Bu doğrultuda İtalya'nın Suriye'de oynadığı yapıcı role ve bilhassa yeniden inşa sürecinde Türkiyeİtalya ortaklığına değindik. Bu konudaki istişarelerimizin devamında mutabık kaldık.

❱ 2032 AVRUPA ŞAMPİYONASI: Dostluğumuzun bir göstergesi olarak 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na İtalya ile birlikte ev sahipliği yapacağız. Ayrıca AB'ye üyeliğimize başından beri desteğini esirgemeyen İtalya'nın bu yaklaşını sürdüreceğine inanıyorum.



TÜRKİYE'YE YATIRIM DAVETİ

Başkan Erdoğan, Türkiye-İtalya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, iki ülke arasında ekonomide önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Gümrük tarifeleri üzerinden yaşanan gelişmeleri takip ettiklerini belirten Erdoğan, "Bu dinamik atmosferi, ülkemiz ekonomisi açısından başarıyla yönetmenin, hatta fırsata çevirmenin gayretindeyiz" dedi. "Ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Gerek yatırım ortamının iyileştirilmesi gerekse yeni yapısal reformların hayata geçirilmesi noktasında kararlıyız" diyen Erdoğan, Türk firmaları nasıl İtalya'yı Avrupa pazarına açılan bir kapı olarak görüyorsa, İtalyan firmaları da Türkiye'yi Asya'ya, Ortadoğu'ya ve Afrika'ya açılan bir kapı olarak değerlendirsinler. Türkiye'de mevcut 1500 İtalyan şirketine ilave olarak daha fazla yatırımcıyı görmek istediklerini dile getiren Erdoğan, "Bilhassa Avrupa'da güvenlik ve savunma sektöründeki beklenen genişlemeden payımızı almak için ortak çalışmalarımızı artırmamızın menfaatimize olacağı kanaatindeyiz" diye konuştu. AB ile Gümrük Birliği'nin değişen küresel ekonomik koşullara uygun şekilde güncellenmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, Türk iş dünyasının vize konusunda yaşadığı sorunların da İtalyan iş çevrelerince AB kurumları nezdinde gündeme getirilmesinin önemine işaret etti.



MELONİ'DEN ERDOĞAN'A UKRAYNA TEŞEKKÜRÜ

İtalya Başbakanı Meloni, "Avrupa-Akdeniz senaryosunda Atlantik İttifakı çerçevesinde müttefik ülkeleriz. Ukrayna Savaşı'nda Erdoğan'a gösterdiği arabuluculuk için teşekkür ediyoruz. Trump'ın adil ve süregelen çabalarını destekliyoruz" dedi. Türkiye ile ticari ilişkilerine değinen Meloni, "2024'te 30 milyar doları aşan ticaretle rekor kırdık. Yüzde 28 artışla önemli rakamlar elde ettik. Ticaret hacminin orta vadede 40 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz" dedi. Gazze'deki durumun hep daha trajik hale geldiğini anlatan Meloni, "İnandırıcı bir yeniden inşa yanında kalıcı barışı destekliyoruz" ifadesini kullandı. Meloni, Suriye'de ise etnik ve dini azınlıkların kucaklandığı bir geçiş istediklerini kaydetti. Meloni, Türkiye-İtalya İş Forumu'nda yaptığı konuşmada da Erdoğan ile birlikte foruma katılmayı istediklerini belirterek, "Ekonomik, ticari ve endüstriyel boyutun, İtalya ile Türkiye arasındaki stratejik ilişkinin temel bir parçası olduğuna inanıyoruz. İki ülke olarak, Akdeniz- Avrupa bağlamında müttefik ve dostuz" dedi.



11 ANLAŞMA İMZALANDI

Türkiye ile İtalya arasında, ticaret, sanayi, uzay, kültür, turizm, spor, sosyal hizmetler, arşiv, ulaştırma ve savunma sanayii alanında olmak üzere 11 anlaşma imzalandı. İmzalanan anlaşmalar şöyle:

❱ İkili Ticaret İlişkilerinin Geliştirilmesine Dair Ortaklık.

❱ Bilim, Teknoloji, Yenilik, Sanayi ve Yatırım Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı.

❱ Barışçıl Amaçlı Uzay Faaliyetlerinde İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı.

❱ Kültürel Varlıkların Yasa Dışı Ticareti ile Mücadele Hakkında Mutabakat Zaptı.

❱ Müzeler Arası İşbirliği ve Arkeolojik Mirasın Tanıtımı Hakkında Mutabakat Zaptı.

❱ Arşiv İşbirliği Mutabakat Zaptı.

❱ Gençlik ve Spor Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı.

❱ Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı.

❱ Uluslararası Ulaştırma Koridorlarının Kullanımı Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı.

❱ Sosyal Hizmetler Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı.



İTALYA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İtalya'nın ikili ilişkilerini geliştirmekte ve iki ülkenin işbirliğini ileriye taşımakta kararlı olduğunu ifade etti. Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşı, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları başta olmak üzere, bölgedeki tüm çatışmaların sonlandırılması için gayret gösterdiğini kaydetti. Dün ayrıca Vatikan'a geçen Erdoğan, burada Camerlengo Kardinal Kevin Joseph Farrell ile bir görüşme gerçekleştirdi.

BAYKAR İLE LEONARDO ARASINDA ÖN PROTOKOL

Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından İtalyan havacılık ve savunma sanayii firması Leonardo arasındaki ön protokol, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile Leonardo CEO'su Roberto Cingolani tarafından imzalandı.



ÖZEL, TÜRKIYE'YI BU KEZ İTALYA'YA KÖTÜLEDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde patlak veren büyük yolsuzluk ve terör soruşturması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batı medyasında Türkiye'ye yönelik karalama kampanyalarını sürdürüyor. Daha önce Financial Times, CNN gibi kuruluşlara yaptığı açıklamalarda "Türkiye'de demokrasi yok" tablosu çizen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya ziyareti öncesi İtalyan Corriere Della Sera adlı gazeteye konuştu. Özel, yolsuzluk operasyonları sonrası Avrupa'dan destek görememekten yakınarak İtalya'dan destek beklediğini söyledi.