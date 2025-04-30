İlk hac kafilesi yola çıktı

İstanbul Büyük Çamlıca Camii'nde düzenlenen programla 350 hacı adayı kutsal topraklara uğurlandı. Hacı adayları uğurlama programına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı ile hacı adayları ve aileleri katıldı. Programda konuşan Prof. Dr. Erbaş, hacı adaylarına önerilerde bulunarak "Hayatımı Kuran'a göre tanzim edeceğim.

Kuran-ı Kerim benim hayat rehberim. Neslimin, zürriyetimin, çocuklarımın Kuran'a göre yaşamalarını nasip eyle ya Rabbi diye duamızı çok yapalım. Tavafın dışında, namazın dışında Kâbe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mutahhara'da, Medine-i Münevvere'de, Mescid-i Nebevi'de yapabileceğimiz en önemli ibadet Kuran-ı Kerim okumaktır" dedi.

'5 BİN HOCA SİZİNLE'

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak tüm hazırlıkları yaptıklarını anlatan Erbaş, "Sizler hac farizasını güzel bir şekilde yapasınız diye 5 bine yakın hocamız sizlerin hizmetinizdedir. Kâbe'ye, Ravza'ya varıp evlerinize dönünceye kadar kafile başkanımız ve kafile başkanımız rehberliğindeki din görevlilerimiz, grup görevlilerimiz hizmetinizde olacak. Mekke'de bulunan hastanemiz, 500 civarında doktorumuz, hemşiremiz, hasta bakıcımız sizlerin hizmetinizde. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyüklüğünü orada da göreceksiniz" diye konuştu.