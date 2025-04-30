İSPARK otoparkları neden mühürlendi?

İBB iştiraki İSPARK'a ait 36 otopark, ruhsatları olmadıkları gerekçe gösterilerek mühürlendi.

ZAMANLAMA MANIDAR

Mühürleme işleminin İBB Zabıtası Anadolu ve Avrupa Yakası Müdürlerinin gözaltında olduğu zamanda yapılması dikkat çekti. İBB ise yaptığı açıklamada, "Silivri Depremi sonrasında yapılan ilk taramalar sonucunda, güvenlik tedbirleri kapsamında bazı İSPARK otoparkları geçici süreyle hizmete kapatılmıştır. Gerekli önlemlerin alınmasının ardından söz konusu otoparklar kademeli olarak yeniden hizmete açılacaktır" dedi.

İBB Zabıtası tarafından mühürlenen otoparklar arasında 1162 araç kapasiteli Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı, 500 araç kapasiteli Bayrampaşa Arda Turan Katlı Otoparkı, 118 araç kapasiteli Fatih Katlı Otoparkı, 197 araç kapasiteli Ümraniye Haldun Alagaş Katlı Otoparkı, 400 araç kapasiteli Balmumcu Katlı Otoparkı, 581 araç kapasiteli Şişli Zeminaltı Otoparkı da yer aldı. Söz konusu İSPARK otoparkların girişleri duba, bariyer ve şeritlerle kapatıldı. CHP'li yönetim ile birlikte 2019'dan bu yana İSPARK'ta 4 genel müdür değişti. Sayıştay raporlarına borç batağında olan İSPARK ücretlerine bu yıl yüzde 115 zam yapılmıştı.