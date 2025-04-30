İstanbul Merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 18 Aktif doktor gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne müzahir TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) Ders Çalışma Yurtları ile ilgili çalışmalar devam esiyor. Yapılan çalışmalarda; Haklarında FETÖ terör örgütüne üye itirafçı şahıs beyanı bulunan kişiler tek tek araştırıldı.

Bu kapsamda, Bankasya hesaplarında örgüt liderinin talimatı doğrultusunda para yatırarak hesap artışı tespit edilen veya hesabı olan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma tespitleri bulunan, örgüt tarafından hücresel olarak ders çalışma adı altında oluşturulan ve örgüte müzahir yurtta yapılan TUS kampına katıldıkları şeklinde tespitler bulunan tamamı aktif doktorluk yapan 18 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli 10 ilde İstanbul, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Ankara ve Antalya 18 Aktif Doktor düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan ikamet aramalarında; Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tahkikat işlemleri devam ediyor.