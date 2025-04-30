İstanbul merkezli 10 ilde operasyon: TUS’a FETÖ kamplarında hazırlanan 18 doktora operasyon

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttükleri çalışmalarda, örgütün tıp okuyan öğrencilerin TUS'a hazırlanması için kendilerine ait yurtlarda kamplar düzenlediğini tespit etti. Daha önce yine FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan kişilerin verdikleri ifadelerden de yola çıkan ekipler, haklarında FETÖ terör örgütüne üye olduklarına dair itiraf bulunan, Bankasya hesaplarında örgüt liderinin talimatı doğrultusunda para yatırarak hesap artışı tespit edilen veya hesabı olan, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak ardışık aranma yöntemini kullanan şüpheliler belirlendi.