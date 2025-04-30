İzmir’de çöp isyanı

DEĞİŞEN HİÇBİR ŞEY YOK



Resul Sevim ise atıkların çevreyi kirlettiğini ve riskli olduğunu vurgulayarak, "Buradaki atık artık büyük bir sorun haline geldi. Havalar ısındı yanından geçen bir insanın atacağı sigara izmariti ya da bir kıvılcımda yangın çıkabilir. Burada kaç defa, çıkan yangınlardan dolayı arabalar yandı.



Bu işin sorumlusu kimse bir an önce çözülmesini istiyoruz" dedi. Öte yandan, sitenin daha önce de yine çöp dağları nedeniyle haber olduğu anlaşıldı. 2019'da aynı bölgede çekilen görüntülerle şimdi çekilen görüntüler, aradan geçen 6 yılda değişen bir şeyin olmadığını gözler önüne serdi.