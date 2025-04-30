KKTC rüzgârı başlıyor

1-4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST KKTC öncesinde, TEKNOFEST ateşinin ilk meşalesi yakıldı. DRONE ŞAMPIYONASI YAPILDI

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "TEKNOFEST Drone Şampiyonası'nın ilk etabı Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde, NEU Event Park'ta yapıldı. Şampiyonlar kupalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın katılımı ile aldı. Yarışmada Türkiye'nin dört bir yanından gelen 32 sporcu, FPV (First Person View) sistemli yarış drone'larıyla "Savaşan İHA" ve "Serbest Görev İHA" kategorilerinde kıyasıya yarıştı. Hız, çeviklik ve teknolojinin buluştuğu yarışların ardından düzenlenen ödül töreni ile başarılı pilotlar ödüllerine kavuştu.

HAZIRLIKLARI 6 AY SÜRDÜ

TEKNOFEST KKTC vesilesiyle ülkeye gelen katılımcıları görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar önderliğinde 6 aydır süren hazırlıkların ardından festivalin, Drone Yarışması'yla resmen başladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 3 Mayıs'ta festivale katılacağını hatırlatan Tatar, "Doğu Akdeniz'de ve Mavi Vatan'da bağımsız bir Türk devletinde, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali gerçekleştiriliyor" dedi.

Yarışmada; Hüseyin Ablak birinci olurken, Ahmet Furkan Yavuz ikinci, Emirhan Aydın İzci ise üçüncü oldu. Yarışmacılar ödüllerini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap ve YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ'ın elinden aldı. Ayrıca tüm yarışmacılara başarılarını simgeleyen madalyalar takdim edildi.