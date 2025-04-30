Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas rüşvet çarkını tek tek anlattı: Ongun "İhaleyi Kapki'ye vereceksin" dedi

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan ve itirafçı olan Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas ifadesinde kirli rüşvet çarkını tek tek anlattı. Abbas, ifadesinde şu bilgileri paylaştı:
"İHALEYİ KAPKİ'YE VERECEKSİN" DEDİ
"Aralık 2020'de İstanbul'a kültürel manada katkı sağlamak için Kültür AŞ'ye Genel Müdür oldum. Sona asıl faaliyet alanı kültürel işlerin yanında reklam işleri de faaliyet alanına girdi. İlk 5 ay Murat Ongun tarafından bazı reklam mecraları ihalelerini belirli firmalara verilmesiyle ilgili talimatları oldu. Örneğin Kadıköy iskelesindeki reklam alanları ihalesini Murat Kapki'nin firmasına, İstanbul Çiçekleri Büfeleri ihalesini ise Ali Tarakçı isimli kişiye ait firmaya verilmesini Murat Ongun benden bizzat istedi.
"İŞLER BENİM İMZAMLA YÜRÜTÜLDÜ"
Bu talimatların birçoğunu yerine getirmedim. Fakat baskılar neticesinde üçüncü ay bu görevi yapamayacağımı anlayıp istifa dilekçemi Murat Ongun, Ertan yıldız ve Yiğit Ozduman'a mail attım. Sonra bu üç kişiyle Kalamış'ta bir otelde toplantı yaptık. Beni reklam işleri tutup sadece kültür sanat alanında faaliyet göstereceğimi belirtip göreve devam etmem için ikna ettiler. Bu tarihten sonra beni reklam ihalelerine hiç karıştırmadılar. Yardımcım Doğan Hamit Doğruer üzerinden organize ettiler. Ama resmiyette işler benim imzam ile yürümekteydi. İhale ve iş alımları tamamen Murat Ongun'un talimatıyla Doğan Hamit Doğruer ve Kaan Sürmegöz üzerinden yapıldı.
43 MİLYON TL GAYRİ RESMİ ÖDEME YAPILDI
Soyadını bilmediğim Kahraman isimli bir şahıs, resmi bir görevi olmamasına rağmen Murat Ongun'un yanına gelir giderdi. İletişim Koordinatörlüğü'nde sık sık çalıştığını bilirim. Dijital Deneyim Müzesi'ni yapacak olan Tuce isimli firma tarafından harcandığı iddia edilen toplam 43 milyon TL gayri resmi bir şekilde Kahraman isimli şahsa ödendi.
EV, ARSA, TEKNE ALDILAR
Bu parayla Ongun'un yönetiminde olan Barış Kılıç ve Kahraman isimli şahsın Atina'dan ev ve arsa aldığını öğrendim. Genel Müdür yardımcım Onur Aldı'nın da Moda'da kirada oturduğu evi satın aldığını duydum. Tuce firmasının sahibi Cem Çelik'le yaptığım bir görüşmede bana Barış Kılıç'ın Amsterdam ya da Rotherdam'da teknesi olduğunu ve bu tekneyi Türkiye'ye nasıl getireceğini kendisine sorduğunu söyledi. Bu tekne Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı'nın fotoğraflarının haberlerde yer aldığı tekne olabilir.
SAYIŞTAY TESPİT ETTİ
Sayıştay denetçileri dijital deneyim müzesini denetlemeye geldi. Sayıştay denetime gelince Tuce isimli firmanın sahibi Cem Çelik Sayıştay tarafını ben hallederim, bu konuda sıkıntı olmaz, dedi. Tahminimce bu husus Sayıştay tarafında ters tepti ve daha yoğun şekilde inceleme başladı. Bilirkişiler geldi, tespitler yapıldı. Bunun üzerine Cem Çelik ile Akaretlerdeki kafede buluştuk. Bana dijital deneyim müzesi işinden çıkmak için 30 milyon TL ödeme yapmamızı istedi. Bu minvalde birkaç görüşmemiz oldu.
ONGUN SAYIŞTAY'I HALLETTİRDİ
Konuyu Sütlüce'de Murat Ongun'un ofisine giderek kendisine anlattım. 38 milyon TL açık belirlendi. Ongun bunu da alt yüklenicilere hallettiririz, raporda sorun olmaz dedi. Bana Muhittin Palazoğlu isimli birini yollayacağını ve Sayıştay tarafını onun halledeceğini söyledi. Bu kişi Kültür AŞ'de yanıma geldi. İşi halledeceğini ve rahat olmam gerektiğini söyledi. Bir hafta sonraki telefon görüşmemizde konuyu hallettiğini söyledi. Bu görüşmeler sonrası Tunce isimli firmanın sahibi Cem Çelik, benden bir aksiyon görmeyince yanıma gelerek, telefonla konuşarak ve mesaj atarak; Elinde müzenin kuruluş aşamasındaki para alışverişlerine, açıktan ödemelere ilişkin ses ve video kayıtları olduğunu, eğer istediği para kendisine ödenmezse bu kayıtları İçişleri Bakanlığı'na ve savcılığa vereceğine dair tehditlerde bulundu. Daha sonra Kültür AŞ ile Tunce isimli bu firma mahkemelik oldu.
TELEVİZYONLARA REKLAM PARASI AKTARILDI
2024 yılında yapılan yerel seçimler öncesinde Ocak ve Şubat aylarında iştirak şirketlerin katıldığı bir toplantıda iştirak şirketlerin aracı firmalar üzerinden televizyon kanallarına ne kadar para göndereceği belirlendi. Biz de Kültür AŞ olarak 9 veya 10 milyon TL aracı şirkete verdik. Toplantıya başkanlık eden, miktarı belirleyen ve bu paraları ödememizi söyleyen kişi Ertan Yıldız'dır. Ertan Yıldız ayrıca ihale ve iş alan firmalardan Ramazan kart yardımları kapsamında para toplamamızı da istedi."