Kültür A.Ş. Genel Müdürü Murat Abbas rüşvet çarkını tek tek anlattı: Ongun "İhaleyi Kapki'ye vereceksin" dedi

ONGUN SAYIŞTAY'I HALLETTİRDİ

Konuyu Sütlüce'de Murat Ongun'un ofisine giderek kendisine anlattım. 38 milyon TL açık belirlendi. Ongun bunu da alt yüklenicilere hallettiririz, raporda sorun olmaz dedi. Bana Muhittin Palazoğlu isimli birini yollayacağını ve Sayıştay tarafını onun halledeceğini söyledi. Bu kişi Kültür AŞ'de yanıma geldi. İşi halledeceğini ve rahat olmam gerektiğini söyledi. Bir hafta sonraki telefon görüşmemizde konuyu hallettiğini söyledi. Bu görüşmeler sonrası Tunce isimli firmanın sahibi Cem Çelik, benden bir aksiyon görmeyince yanıma gelerek, telefonla konuşarak ve mesaj atarak; Elinde müzenin kuruluş aşamasındaki para alışverişlerine, açıktan ödemelere ilişkin ses ve video kayıtları olduğunu, eğer istediği para kendisine ödenmezse bu kayıtları İçişleri Bakanlığı'na ve savcılığa vereceğine dair tehditlerde bulundu. Daha sonra Kültür AŞ ile Tunce isimli bu firma mahkemelik oldu.