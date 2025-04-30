Melih Gökçek “Bunları biliyor muydunuz” diye sordu! “Ankara’yı soyanları öğrendikçe hiddetiniz artacak”

2.TAN TAŞÇI KONSERİ SKANDALI

"Mansur Yavaş'ın üçüncü yıl proje tanıtım lansmanında konser için Tan Taşçı'yı davet ettiğini, konser iptal edilince çifte tarife 10 milyon 301 bin 282 TL ödendiğini, ancak skandal patlayınca toplam 41 milyon 950 bin TL ödendiğini itiraf ettiğini biliyor muydunuz?"

3.EBRU GÜNDEŞ KONSERİNE 69 MİLYON TL

"Mansur Yavaş'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için Ebru Gündeş'e ekibiyle birlikte 4 milyon 750 bin TL ödendiğini, ancak toplamda 69 milyon TL harcama yapıldığını biliyor muydunuz? Sizce geriye kalan para kimin cebine girmiştir?"

4.CANDAN ERÇETİN'E TARİHİN EN PAHALI KONSERİ: 94 MİLYON TL

"Mansur Yavaş'ın Candan Erçetin konseri için 94 milyon TL ödeyerek Cumhuriyet tarihinin en pahalı konserini yaptırdığını biliyor musunuz? Sizce Candan Erçetin'in cebine giren paranın geri kalanı kimin cebine girmiştir?"

5.Barınak Bütçesi Kullanılmadı, Konser Bütçesi Katlandı

"Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 faaliyet raporuna göre, sokak köpekleri için ayrılan 30 milyon TL'lik barınak bütçesinin hiç kullanılmadığını, ancak konserler için öngörülen 110 milyon TL'lik bütçenin dörde katlanarak 438 milyon TL harcandığını biliyor muydunuz? Sizce 438 milyon TL kimin cebine girdi?"

Melih Gökçek yaptığı açıklamada, "Bilmeyenlere söylüyorum, çok şey öğreneceksiniz. Ankara'yı soyanları öğrendikçe hiddetiniz artacak" ifadelerini kullandı. Konuyla ilgili olarak Mansur Yavaş cephesinden henüz bir yanıt gelmedi.