Menajer Ayşe Barım’ın 30 yıla kadar hapsi istendi

Gezi Parkı soruşturması kapsamında tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüse yardım etme" suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 171 sayfalık iddianamede Gezi Parkı olayları süreci anlatıldı. Ayşe Barım'ın şirketine bağlı çalışan 58 oyuncunun isimleri tek tek sıralanırken, bu isimlerin Gezi Parkı eylemlerine ilişkin paylaşımlarıyla beraber eylemlerdeki görüntülerine de yer verildi. Oyuncuların parça parça okuduğu bildiriye yer verilen iddianamede, Barım'ın Osman Kavala gibi isimlerle olan iletişim trafiği de bulunuyor. İddianamenin değerlendirme kısmında, Barım'ın, şirketine bağlı oyuncuların sosyal medya hesapları üzerinden Gezi kalkışmasının başından itibaren gösterileri temel olarak örgütlendiği ve eylem çağrıları yaparak şiddet olaylarının tırmanmasına zemin hazırlama görevinde bulunduğu anlatıldı.