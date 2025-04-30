O otelin yöneticisi gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun toplantı yaptığı güvenlik kameraları kapatılan otelin müdürü Sinan U. ve güvenlik müdürü Osman Gündüz O. hakkında gözaltı kararı vermişti. Başsavcılık, iki müdüre suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlaması yöneltmişti.

İKİ MÜDÜR GÖZALTINA ALINDI

Otelin güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu dün akşam saatlerinde gözaltına alındı. Kameraların kapatıldığı otelin müdürü Sinen U. ise bu sabah saatlerinde gözaltına alındı. İki ismin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İBB soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun bir otelde bazı kişilerle yapacağı görüşmeden önce korumaların kameraları bantla kapattığı görüntüler soruşturma dosyasına girmişti. 12 Ekim tarihli görüntülerde, sabah saat 08.48'de otele bir kişinin elinde bavulla geldiği, İmamoğlu'nun şüpheliler Tuncay Yılmaz, Ertan Yıldız, Adem Soytekin, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal ile görüşmesinden 50 dakika önce korumaların otele geldiği görüldü. Görüşmenin yapılacağı salonu gören kameraların korumalar tarafından sabah saat 09.14'te bantla kapatıldığı soruşturma dosyasına girdi. İmamoğlu ise saat 10.04'te geldi.