Özel’e ‘bant’ yanıtı: Söylediklerin alçak bir iftira

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Polislerin bantlarla kamera kapattığı" iddiasının doğru olmadığını belirterek, "Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur. Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz" açıklamasında bulundu.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Daha iyi anlaman için sana 'Özel' bir açıklama da yapayım: Bantçı... Söylediklerin alçak bir iftiradır. Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor. Bant taşıma ve bantlarla kamera kapatma uygulaması kesinlikle yoktur" ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin basın açıklamasını da paylaştı.