Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA... CHP’nin Kanal İstanbul yalanı patladı! Bakan Murat Kurum açıkladı: Uzaktan yakından ilgisi yok!
Giriş Tarihi: 30.4.2025 12:46 Son Güncelleme: 30.4.2025 13:00

SON DAKİKA... CHP’nin Kanal İstanbul yalanı patladı! Bakan Murat Kurum açıkladı: Uzaktan yakından ilgisi yok!

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ndeki yolsuzluk operasyonunu örtbas etmek için yine algı operasyonuna sarıldı. Sazlıdere’deki TOKİ konutları inşaatını “Kanal İstanbul Projesi” diyerek göstermeye çalıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Söz konusu inşaatın Kanal İstanbul ile uzaktan yakından ilgisi olmadığını vurguladı. “Kuralar çekildi, o evi alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ev sahibi olmayan alt gelir grubu kardeşlerimiz” ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA... CHP’nin Kanal İstanbul yalanı patladı! Bakan Murat Kurum açıkladı: Uzaktan yakından ilgisi yok!

Cumhuriyet Halk Partisi, belediyelerindeki terör ve yolsuzluk operasyonları sonrası yine algı operasyonlarına sarıldı. Milyarlarca liralık kirli rüşvet çarkını yalanlarıyla örtbas etmeye çalıştı.

2019'dan bu yana İstanbul'a çivi dahi çakmayan CHP'li yönetim, Sazlıdere'deki TOKİ konutları inşaatını "Kanal İstanbul Projesi" diyerek göstermeye çalıştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Söz konusu inşaatın Kanal İstanbul ile uzaktan yakından ilgisi olmadığını vurguladı. Bakan Kurum, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"KANAL İSTANBUL İLE İLGİSİ ALAKASI YOK"

Hiçbir bağlantısı yok. O konutlar daha önce seçim meydanlarında söz verdiğimiz milletimize sosyal konut yapacak ve bu anlamda ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olması için yapmış olduğumuz bir çalışma. Kuralar çekildi alan her bir vatandaşımız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Herhangi bir ülke devleti vatandaşına konut satılmış değil. Alanların hepsi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ev sahibi olmayan alt gelir grubu kardeşlerimiz. Dolayısıyla verdiğimiz sözleri de bu çerçevede tutmaya devam edeceğiz. Orada 44 bin konut şu an İstanbul'da inşası devam ediyor. Arnavutköy'de de 28 bin konutun inşası hızlı, süratli bir şekilde devam ediyor. İnşallah en yakın zamanda hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz ve bu projenin de Kanal İstanbul'la uzaktan yakından ilgisi, alakası yoktur. Kanal İstanbul üzerinden polemik yaratan konuyu başka alanlara çekme çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır

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SON DAKİKA... CHP’nin Kanal İstanbul yalanı patladı! Bakan Murat Kurum açıkladı: Uzaktan yakından ilgisi yok!
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