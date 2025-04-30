Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | İstanbul Üniversitesi'nden diploma iptalleri açıklaması! Karar Ekrem İmamoğlu dahil 28 kişinin adresine tebliğ edilecek
Giriş Tarihi: 30.4.2025 14:16 Son Güncelleme: 30.4.2025 14:22

SON DAKİKA | İstanbul Üniversitesi'nden diploma iptalleri açıklaması! Karar Ekrem İmamoğlu dahil 28 kişinin adresine tebliğ edilecek

Son dakika haberi: İstanbul Üniversitesi, yatay geçişleri usulsüz olduğu gerekçesiyle diplomasını iptal ettiği aralarında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin iptal kararını adreslerine tebliğ edecek.

YUSUF ÖZDEMİR YUSUF ÖZDEMİR
SON DAKİKA | İstanbul Üniversitesi’nden diploma iptalleri açıklaması! Karar Ekrem İmamoğlu dahil 28 kişinin adresine tebliğ edilecek

Son dakika haberi: İstanbul Üniversitesi, yatay geçişleri usulsüz olduğu gerekçesiyle diplomasını iptal ettiği aralarında eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 28 kişinin iptal kararını adreslerine tebliğ edecek.

SABAH'ın rektörlük kaynaklarından teyit ettiği bilgiye göre; Tebliğler, ilgililerin üniversite kütüklerinde adreslerinin bulunmaması nedeniyle gecikti.

Öğrenci işlerinin yürüttüğü sürecin adres tespiti aşamasında olduğu, adreslerinin belirlenmesinin ardından kararın ilgililere tebliğ edileceği öğrenildi.

Kararın dekanlar tarafından imzalanmasının gerekmediğini de belirten rektörlük kaynakları, Üniversite'nin günlük tartışmalardan uzak tutulmasının önemli olduğunu vurguladı.

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SON DAKİKA | İstanbul Üniversitesi'nden diploma iptalleri açıklaması! Karar Ekrem İmamoğlu dahil 28 kişinin adresine tebliğ edilecek
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