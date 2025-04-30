Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: 1381 engelli öğretmen ataması gerçekleşti
Giriş Tarihi: 30.4.2025 12:04 Son Güncelleme: 30.4.2025 12:15

Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: 1381 engelli öğretmen ataması gerçekleşti

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 1381 engelli öğretmen atamasının yapıldığını duyurdu. Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak.

Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: 1381 engelli öğretmen ataması gerçekleşti

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre engelli öğretmen ataması, 62 farklı öğretmenlik alanında yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "1381 atama açıklandı, hayırlı uğurlu olsun. 1 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacaklar" dedi.

1 EYLÜL'DE GÖREVLERİNE BAŞLAYACAKLAR

Adayların 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleri ile birinci aşamada başvuruları alınmıştı. Ön başvurusu onaylananların ikinci aşamada 16 - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercih başvuruları alınmıştı.

Bin 381 adayın tercihleri de dikkate alınarak EKPSS puanı üstünlüğüne göre ataması yapıldı. Ataması gerçekleşen öğretmenler, 1 Eylül 2025 itibarıyla görevlerine başlayacak.

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Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: 1381 engelli öğretmen ataması gerçekleşti
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