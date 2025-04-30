Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı: 1381 engelli öğretmen ataması gerçekleşti

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığınca, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS-Lisans) sonuçlarına göre engelli öğretmen ataması, 62 farklı öğretmenlik alanında yapıldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "1381 atama açıklandı, hayırlı uğurlu olsun. 1 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacaklar" dedi.
1 EYLÜL'DE GÖREVLERİNE BAŞLAYACAKLAR
Adayların 24 Şubat - 10 Mart 2025 tarihleri arasında atamaya esas belgeleri ile birinci aşamada başvuruları alınmıştı. Ön başvurusu onaylananların ikinci aşamada 16 - 28 Nisan 2025 tarihleri arasında tercih başvuruları alınmıştı.