1 Mayıs kutlamaları iki meydanda yapılacak

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü DİSK tarafından Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda, TÜRKİŞ tarafından ise Kartal Meydanı'nda kutlanacak. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, çeşitli marjinal örgütlerin sosyal medya üzerinden kentin çeşitli yerlerinde yasa dışı gösteriler organize edecekleri yönünde yaptıkları çağrıların takip edildiği belirtildi. Yasa dışı gösterilere izin verilmeyeceğinin belirtildiği açıklamada, İstanbul genelinde alınacak önlemler duyuruldu. Tedbirler kapsamında İETT, metro, tren ve deniz hatlarında çeşitli önlemler alınırken, bir çok istasyon tamamen ya da kısmi olarak saat 05.30 itibariyle seferlere kapatılacak. İstanbul Valisi Davut Gül de yaptığı açıklamada Taksim'e çıkma çağrılarının bir kutlama talebinden öte, açıkça güvenlik güçleriyle çatışma ortamı oluşturmayı amaçlayan provokatif girişimler olduğunu belirterek, "Sevgili vatandaşlarımızdan beklentimiz açıktır. Lütfen, kamu düzenini bozabilecek yasa dışı çağrılara itibar etmeyiniz." dedi.