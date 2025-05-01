Bağımlılıkla mücadelede küresel buluşma! Başkan Erdoğan da katılıyor

İstanbul'da 30 Nisan'da başlayan ve 2 Mayıs tarihine kadar sürecek olan etkinlik, dünya genelinden Yeşilay temsilcilerini, bağımlılık alanında çalışan uzmanları ve uluslararası kuruluşları bir araya getiriyor. Program, bağımlılıklara karşı yürütülen mücadelede bilgi paylaşımı, kurumsal iş birlikleri ve ortak çözüm arayışlarını tek çatı altında buluşturmayı amaçlıyor.

2 BİN KATILIMCIYA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

İlk kez 2016 yılında başlatılan ve bugüne kadar yaklaşık 2 bin katılımcıya ev sahipliği yapan etkinlikte bu yıl; Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Avrupa Alkol Politikaları Birliği (EUROCARE) gibi kuruluşlardan yetkililer konuşmacı olarak yer alıyor. Ayrıca UN Women ve ilgili kurumların Türkiye temsilcilikleri de programa katkı sunuyor. Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç'in ev sahipliğinde gerçekleşen oturumlarda, bağımlılıkla mücadele kapsamında iyi uygulamalar paylaşılırken, ülkeler arası tecrübe aktarımı ve stratejik ortaklıkların geliştirilmesi hedefleniyor.