Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı: Türkiye Yüzyılı, emek ve alın terinin yüzyılı olacak

"EMEKÇİLERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Kabule katılan bakanlar da 1 Mayıs ve emeğin önemini vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün, işçi haklarının çalışma hayatında yaşanan sorunların dile getirildiği anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı konuşmada, "Emekçi kardeşlerimizin ülkemizin imkanları çerçevesinde haklarını en maksimum düzeyde sizin bu konudaki hassasiyetinizi biliyoruz, elimizden gelen maksimum şeyde destekledik desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.