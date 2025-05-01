Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı

Başkan Erdoğan'ın 1 Mayıs mesajı şu şekilde;



Ülkemizin büyümesi, milletimizin güçlenmesi, Türkiye'nin ilerlemesi için alın teri döken, didinen, uğraşan, fedakârca çalışan tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum.