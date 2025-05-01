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Giriş Tarihi: 1.5.2025 13:05 Son Güncelleme: 1.5.2025 13:06

Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

Başkan Erdoğan: Tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum.

Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı

Başkan Erdoğan'ın 1 Mayıs mesajı şu şekilde;

Ülkemizin büyümesi, milletimizin güçlenmesi, Türkiye'nin ilerlemesi için alın teri döken, didinen, uğraşan, fedakârca çalışan tüm işçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ediyor, ülkemizin dört bir yanındaki tüm çalışanlarımıza selamlarımı gönderiyorum.

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Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
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