Enerji ve Kaynak Güvenliği İstanbul’da masaya yatırılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın himayesinde gerçekleşecek zirve, Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda yapılacak. Zirveye, 12 farklı ülkeden bakan düzeyinde katılım sağlanacak. Başkan Erdoğan'ın hitap edeceği zirvede, 4 ayrı oturumda küresel ve bölgesel enerji politikaları ele alınacak.

12 ÜLKEDEN STRATEJİK KATILIM

Zirveye katılacak bakanlar arasında şu isimler yer alıyor: Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov, Irak Başbakan Yardımcısı ve Petrol Bakanı Hayan Abdul Ghani Alsawad, Libya Petrol ve Gaz Bakanı Khalifa Abdulsadek, Libya Sanayi ve Madenler Bakanı Ahmed Abu-Heisa, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakan Yardımcısı Boglarka Illes, Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Karim Badawi, Moldova Enerji Bakanı Dorin Junghietu, Nijer Maden Bakanı Ousmane Abarchi, Romanya Enerji Bakanı Sebastian-Ioan Burduja, Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakan Yardımcısı Szabolcs Hodosy, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dahir Shire Mohamed, Tacikistan Sanayi ve Teknolojiler Bakanı Sherali Kabirov