Erdoğan’ın ziyareti İtalya basınında: Türkiye ile ilişkiler kritik önemde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başkanlığında önceki gün Roma'da gerçekleştirilen Türkiye-İtalya 4. Hükümetlerarası Zirvesi ve yapılan anlaşmalar İtalyan basınında geniş yer buldu.

❱ La Stampa gazetesinin "Meloni, Erdoğan ile ittifakını güçlendiriyor ve Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyor" başlığıyla verdiği haberde, reelpolitik durumun yani Ukrayna Savaşı'nın, Ankara'nın rolünün İtalya açısından kritikliğini anlamak için hayati önem taşıdığı vurgulandı.

❱ Il Messaggero gazetesi görüşmeyi manşetten "Meloni- Erdoğan ittifakı: 40 milyar dolar ihracat" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

❱ La Repubblica gazetesi "Meloni-Erdoğan silahlar konusunda anlaşmaya vardı. İtalya, askeri İHA'lar üretecek" başlığıyla zirveyi haberleştirdi.

❱ Corriere della Sera gazetesi, iki ülkenin uzaya yönelik birlikte çalışma konusunda anlaştıklarını yazdı.





İSRAİL VE YUNANİSTAN BASININDA PANİK

Tel Aviv merkezli Times of Israel gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meloni arasındaki görüşmeyi "Meloni'nin çifte standardı... İsrail'e hayır, Erdoğan'a evet" başlığıyla okuyucularına sundu. Görüşmenin kapsamına ilişkin bilgiler aktarılan haberde, İtalya'nın İsrail'e karşı mesafeli dururken, Türkiye ile savunma ve ticaret alanında işbirliğini ilerletmesinden duyulan rahatsızlık dile getirildi. Yunan Kathimerini gazetesi de Erdoğan'ın savunma, enerji ve Akdeniz'de işbirliği çağrısı yaptığına dikkat çekti.