Esra Erol’da aranıyordu: Küçükçekmece’de metruk binada cesedi bulunan Fatih Aydın son yolculuğuna uğurlandı

Küçükçekmece'de 7 Temmuz 2024 tarihinde Halkalı Şehit Ahmet Zehir Polis Merkezine başvuran Rabia Aydın, oğlu Fatih Aydın'ın (21) babasıyla tartışma yaşadıktan sonra evden çıktığını bir daha da geri dönmediğini belirterek polisten yardım istedi. Polis olayla ilgili yaptığı incelemede 13 Nisan Pazar günü Küçükçekmece, Fatih Mahallesi, Atatürk Köşkü Caddesi Kibrithane arkasında bulunan metruk binada kimliği meçhul bir erkek cesedi bulundu. Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Burada cesetten alınan DNA örneği, anne Rabia Aydın'dan alınan örnekle karşılaştırıldı. Tamamlanan inceleme sonucunda cesedin 7 Temmuz 2024'ten bu yana kayıp olarak aranan Fatih Aydın'a ait olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumunda yapılan DNA incelemesi sonucu ortaya çıkan yeni bilgi üzerine polis soruşturmayı derinleştirdi.

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TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemleri tamamlanan Fatih Aydın'ın cenazesi dün Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından teslim alındı. Aydın'ın cenazesi bugün öğle vakti Halkalı Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Başakşehir'de bulunan Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.