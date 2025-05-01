FETÖ’ye mahrem darbesi

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda, aralarında ByLock kullanıcıları, mahrem yapılanmalarda görev alanlar ve örgüt propagandası yapanların da bulunduğu 169 şüpheli yakalandı. Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince 42 ilde FETÖ'ye yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Eşzamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 169 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda ruhsatsız tabanca ve tüfeklerin yanı sıra yüklü miktarda döviz, Türk Lirası, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

FETÖ'YE AĞIR DARBE

Gözaltına alınan şüphelilerin, FETÖ'nün 'güncel yapılanması, finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet mahrem yapılanması, askeri mahrem yapılanması' ile çeşitli meslek grupları içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Ayrıca sosyal medya platformları üzerinden örgüt propagandası yaptıkları, ankesörlü telefonlarla örgüt sorumlularıyla irtibat kurdukları ve bazı sınav mülakatlarında örgüt lehine kodlandıkları belirlendi. Aralarında, FETÖ'nün kripto haberleşme programı ByLock'u kullananlar ile haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan kişiler de yer aldı.

BAKAN YERLİKAYA: KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.